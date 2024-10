Martinoli revela la razón por la que Boca Jrs busca a Fernando Gago

En la mesa de Los Protagonistas se prendieron los ánimos con el rumor de la posible salida de Fernando Gago al futbol argentino y Christian Martinoli reveló el motivo por el cual Boca Juniors estaría interesado en el entrenador de las Chivas.

“A Gago lo busca Boca porque están inmersos en una crisis terrible y no saben a quién traer. Lo que sucede es que Guillermo no funciona porque es de la gente de Macri y es contra de Riquelme, ahora quiera a alguien que conoce del club y dirigió hace poco a Racing”, menciono Martinoli.

El legado de Gago en Boca

Gago fue un histórico en el mediocampo del futbol argentino, a nivel selección y con su trayectoria en el futbol europeo pasando por equipos como el Real Madrid, Roma y Valencia, además de regresar a Boca Juniors en donde inicio su carrera y puso fin a la misma.

“A Gago no lo traen por lo que hace en Chivas, a Boca le importa un cacahuate, lo traen porque es una figura de este club. No ven más allá de lo que pasa en la liga argentina, no saben contra quien juega el Guadalajara, ven a Gago número 5 icónico, surgió en casa, jugó en el Madrid y dirigió a Racing”, añadió Christian.

Los números de Gago en Chivas

El director técnico argentino llegó a México en enero de este año para dirigir al Rebaño en el Clausura 2024, en su segundo torneo en la Liga Mx registra 38 partidos con las Chivas con 17 triunfos, 9 empates y 12 derrotas.

“Para entender a Boca Jrs hay que entender a Riquelme, lo que decía antes de ser presidente del club y lo que dice hoy es completamente distinto, Riquelme vive en una burbuja”, agregó Martinoli.

