Los números de Fernando Gago ante el América como DT de Chivas

Desde la llegada de Fernando Gago, las Chivas se han caracterizado por regresar a jugar un fútbol decente y acorde a la grandeza del club, sin embargo, los resultados tampoco son los mejores que esta institución ha tenido. El actual director técnico registra un total de 17 victorias, 8 empates y 12 derrotas lo que lo coloca con una efectividad de 1.60 puntos por partido.

Tras la reciente derrota en el clásico tapatío ante el Atlas en la Jornada 11 con un marcador de 3-2, es más que evidente que los jugadores no se encontraban totalmente concentrados en la cancha y esto puede ser resultado no solo de la polémica que existe con Gago, sino también, por la “broma” que Roberto ‘El Piojo’ Alvarado hizo a media conferencia de prensa prendiendo un petardo que puso a toda la institución en un foco mediático importante... no para bien.

Te puede interesar: ¿Cuál es el último partido que dirigiría Fernando Gago con las Chivas antes de irse a Boca Juniors?

¿Qué pasa con Chivas? La mesa de Los Protagonistas EXPLOTA con Fernando Gago y la actualidad del Rebaño Sagrado

Los números de Gago ante el América

En medio de toda la especulación que se ha dado en las últimas semanas sobre la salida del director técnico argentino hacia Boca Juniors, hay que hablar sobre los resultados que dejaría en contra del América, acérrimo rival de las Chivas y viceversa. Aquí los números en orden cronológico:

1. Partido de ida en Octavos de final de la Concachampions 2024 con un marcador de 3-0 a favor del America

2. Partido perteneciente a la Jornada 12 del Clausura 2024 de la Liga MX con un marcador de 0-0

3. Partido de vuelta en Octavos de final de la Concachampions 2024 con un marcador de 3-2 a favor de las Chivas

4. Partido de ida en Semifinales del Clausura 2024 de la Liga MX con un marcador de 0-0

5. Partido de vuelta en Semifinales del Clausura 2024 de la Liga MX con un marcador de 1-0 a favor del América

6. Partido perteneciente a la Jornada 7 del Apertura 2024 de la Liga MX con un marcador de 1-0 a favor del América

Como se puede ver, Gago ganó solo una vez en contra del equipo de Coapa y esta victoria tampoco significó mucho, ya que, por marcador global, el rebaño sagrado quedó eliminado de igual manera.

Te puede interesar: ¡Cuartos de final y el Masters 1000 de Shanghai busca nuevo campeón!