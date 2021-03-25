Más que los logros, las marcas buscan seguidores rumbo a los Juegos Olímpicos

Es increíble que, actualmente, los atletas en casi todo el mundo son patrocinados por marcas, según el número de seguidores que tengan en redes sociales, y no por sus logros deportivos.

Sabemos que estas plataformas son, hoy por hoy, lo que está de moda, lo que más se ve, lo que siguen millones de usuarios en todo el mundo.

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Los atletas mexicanos rumbo a los Juegos Olímpicos no son la excepción; pero desafortunadamente, su camino es algo más complicado que conseguir una medalla.

De acuerdo a sondeos de algunos atletas mexicanos de alto rendimiento, el costo para su preparación de 10 meses (sin considerar sus becas de rendimiento), está entre los 900 mil y los dos millones de pesos (viajes, pago a entrenadores, hospedaje, alimentación, viáticos).

A los deportistas de la delegación mexicana les cuesta obtener ingresos, y la falta de apoyo con la crisis actual, también se ha reflejado en el pago de becas por parte de la Conade. Muchos tienen que financiarse su carrera.

Invierten horas en entrenar y claramente no tienen, en muchas ocasiones, una formación comercial o asesoría para obtener patrocinadores. Así lo comenta Gerardo Soto, CEO & Founder de BrandMe.

Son pocas la agencias que apoyan a los deportistas

Alejandra Maffey, de Neta Agencia Deportiva, lleva varios años tratando de buscar recursos para deportistas de alto rendimiento: “No les importa si les llevas a un campeón mundial. Las marcas voltean a ver atletas que puedan tener un millón de seguidores aunque no tengan logros o éxitos”.

Al parecer, hoy, son y valen por el número de seguidores en redes sociales y no por lo que hagan en su carrera deportiva o su vida real.

En México, son pocas las agencias que toman deportistas para apoyarlos en temas comerciales; algunas de ellas son AtletasMx, Neta Agencia Deportiva y Athlete Booster.

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