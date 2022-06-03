La Selección Mexicana cae ante Uruguay en amistoso rumbo a Qatar 2022

Después de superar a Nigeria el pasado sábado, la Selección Mexicana enfrentó a su similar de Uruguay en el Estadio de la Universidad de Phoenix como parte de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero el resultado fue completamente diferente. El combinado charrúa se llevó la victoria por 3-0 sobre el conjunto azteca con un gol de José María Giménez y un doblete de Edinson Cavani.

Durante los primeros minutos del encuentro, ambos conjuntos fueron precavidos y pelearon fuerte la posesión en el medio campo, pero la primera llegada de peligro fue para los charrúas. Después de un balón rechazado dentro del área al minuto 13, Federico Valverde se encontró con el balón y sacó un zurdazo potente que se estrelló en la base del poste de la portería del conjunto mexicano.

México 2-1 Nigeria | Resumen Amistoso rumbo a Qatar 2022

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Poco a poco, el conjunto sudamericano comenzó a inclinar la cancha a su favor y al minuto 34 se presentó un tiro de esquina por la punta de la derecha. Edinson Cavani remató de cabeza; Alfredo Talavera tuvo una atajada impresionante a una mano, pero José María Giménez apareció en el área chica para el contrarremate y adelantó a la "Garra Charrúa".

Después del tanto, la Selección Azteca reaccionó y en la recta final de la primera mitad tuvo sus mejores momentos de todo el encuentro. Al minuto 43, Jesús "Tecatito" Corona tuvo el gol del empate después de hacer un recorte dentro del área, pero su disparo fue atajado por el arquero Fernando Muslera.

Para el complemento, el cuadro dirigido por Gerardo "El Tata" Martino fue sorprendido en los primeros segundos. Facundo Pellistri, quien fue un dolor de cabeza para la defensa azteca, arrancó a toda velocidad por la banda de la derecha y envió una diagonal retrasada para Edinson Cavani, que definió de parte interna para poner el 2-0.

Tan solo nueve minutos después -al 54- Damián Suárez, quien había entrado de cambio en el primer tiempo por Ronald Araujo, se escapó por la misma banda derecha defendida por Gerardo Arteaga. El lateral del Getafe cedió el esférico para que "El Matador" sellara su doblete y el marcador final con una definición soberbia pegada al poste.

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La Selección Mexicana y "El Tata" Martino tendrán su siguiente compromiso el próximo domingo a las 6:30 PM, hora del Centro de México, ante Ecuador y podrás verlo en vivo a través de la señal de Azteca Deportes.