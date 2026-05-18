Chivas decidió venderlo y hoy hizo esta jugada de dioses en un equipo de Europa

Ya ha pasado prácticamente un año desde que Chivas tomó la decisión de desprenderse de Mateo Chávez, lateral izquierdo que hoy sueña con un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Guadalajara recibió 2 millones de dólares por la venta de su canterano al AZ Alkmaar de los Países Bajos, equipo donde recientemente logró destacarse con una jugada magistral.

El AZ Alkmaar viene de finalizar su participación en la Eredivisie tras conseguir un empate contra NAC Breda en la última jornada. El 3-3 final fue suficiente para que el equipo de Chávez se clasifique a la UEFA Europa League de cara a la próxima temporada. El encuentro quedó marcado por la primera anotación en el futbol europeo del defensor con pasado en Chivas.

Mateo Chávez|@mateo.chaveez

Así fue la jugada de Mateo Chávez en Europa

Corrían apenas 11 minutos del primer tiempo y el AZ Alkmaar ya tenía ventaja en el marcador. Sin embargo, Mateo Chávez tomó el balón en ataque por el sector izquierdo y tocó con Sven Mijnans para luego desmarcarse hacia el vacío. Su compañero leyó la jugada rápidamente y le devolvió el balón al mexicano, quien quedó solo delante del portero y remató con fuerza para estampar el 2-0 parcial.

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El pase filtrado fue perfecto y la fuerza de la zurda de Chávez fue suficiente para batir al guardameta del conjunto rival. A pesar de la amplia ventaja, el NAC consiguió dar vuelta el marcador 3-2, pero una anotación de Mexx Meerdink en el 89 le permitió al AZ encontrar el empate final. De esta manera, Mateo se aseguró jugar competición europea la próxima temporada y ahora buscará tener su lugar en el Mundial con México.

Mateo Chávez se suma a la Selección Mexicana

El lateral izquierdo fue llamado por Javier Aguirre para sumarse a la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento para afrontar los compromisos amistosos de preparación de cara a la Copa del Mundo. El canterano de Chivas se sumará a la plantilla junto a Edson Álvarez y Jorge Sánchez, ya que los tres futbolistas terminaron con los compromisos de sus respectivos clubes en Europa.

