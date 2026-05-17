Giro inesperado: El motivo por el que Julián Araujo jugaría la Copa Mundial de la FIFA 2026 de último momento

La lista definitiva de la Selección Mexicana aún no está decidida y Javier Aguirre tendrá tiempo hasta el 1 de junio para entregar los 26 nombres que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Julián Araujo surge como una de las principales dudas en la defensa, ya que sufrió una recaída de una lesión muscular en el muslo derecho que no le permitió disputar los últimos partidos de la temporada con el Celtic.

A pesar de que su vuelta es indefinida, el lateral derecho podría meterse a la lista final del ‘Vasco’ Aguirre de último momento. Diversos reportes señalan que Araujo está haciendo futbol de cancha desde el martes de la semana pasada y está a la espera de que le brinden el alta médica en los próximos días. El mexicano ha puesto su foco en su recuperación y está cada vez más cerca de su regreso oficial.

Julián Araujo|Julián Araujo

La información fue compartida por el diario Récord, afirmando que Julián Araujo esperará hasta el último minuto para meterse a la convocatoria final de la Selección Mexicana. Cabe resaltar que el futbolista de 24 años abandonó Europa para sumarse a los entrenamientos del combinado azteca en el Centro de Alto Rendimiento. El lateral buscará sumarse a los ejercicios de futbol con el resto de sus compañeros en las últimas semanas de mayo.

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Julián Araujo es campeón en Escocia

El Celtic de Araujo consiguió coronarse como campeón de Escocia en la última jornada tras vencer al Hearts en condición de local. A pesar de que el triunfo empató la definición con 70 puntos cada equipo, el combinado de Glasgow se terminó coronando gracias a los criterios de desempate, superando a su rival en diferencia de goles y en récord directo, desatando una fiesta inmensa en el Celtic Park.

Julián Araujo, jugador de Celtic|Crédito: Instagram / @julian__araujo

Cabe resaltar que Araujo no estuvo presente en el terreno de juego debido a la lesión muscular que arrastra desde hace unas semanas. No obstante, el mexicano se convirtió en el segundo de su nacionalidad en ser campeón en Escocia, ya que Efraín Juárez lo había conseguido en su etapa como futbolista.

Celtic deberá tomar una decisión con el futuro de Julián Araujo, ya que el defensor se encuentra cedido a préstamo desde el Bournemouth de la Premier League. El futbolista mexicano es muy querido por la afición escocesa, sin embargo, la decisión final la tendrá la directiva del club.

