La primera baja de los Rojinegros del Atlas de cara al 2026

El futbolista uruguayo Matías Cóccaro no continuará en el equipo después de un semestre marcado por un rendimiento irregular. Según informó el club, la decisión se debe a que no se ejecutará la opción de compra de 3 millones de dólares que tenían sobre el jugador.

Durante su estancia en Atlas, Cóccaro disputó 27 partidos, marcó apenas tres goles y dio una asistencia. Su participación en el equipo ha sido cuestionada debido a su bajo nivel de juego y la falta de continuidad en el once inicial. En el Apertura 2025, Cóccaro jugó 13 partidos, pero solo uno como titular, y sumó 207 minutos en la cancha.

Atlas comienza a pensar en el 2026

La salida de Cóccaro se enmarca en una reestructuración del equipo liderada por el director técnico Diego Cocca, quien busca armar un plantel competitivo y moldeado a su estilo de juego. La directiva del club quiere que el entrenador tenga un equipo con intensidad, solidez defensiva y eficacia ofensiva.

Cóccaro regresará al CF Montreal, club dueño de su pase, aunque su continuidad allí no está garantizada. El jugador deberá buscar un nuevo destino para la próxima temporada, lo que podría significar un cambio de equipo o incluso de liga.

En Atlas van en busca de un delantero

La salida de Cóccaro podría abrir espacio para nuevos fichajes en el equipo de Atlas, que busca reforzar su plantilla para ser competitivo en el próximo torneo.

La directiva del club está trabajando para definir su estrategia de cara al futuro y asegurarse de que el equipo tenga las herramientas necesarias para alcanzar el éxito.

