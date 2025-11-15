El ex América que Nacho Ambriz se llevaría a León para fortalecer el equipo en el torneo Clausura 2026

Los directores técnicos de los equipos comienzan a afinar los detalles para sumar refuerzos y nuevas figuras a sus planteles. La Liga BBVA MX se prepara para una nueva temporada y así lo tiene claro Nacho Ambriz en Club León .

Es así como ha trascendido que, además de Diego Valdés, otro ex jugador de América está en la mira de Ambriz para sumarse al plantel de Panzas Verdes. El nuevo nombre que suena es el de José Iván Rodríguez: campeón con las Águilas en 2024.

José Iván Rodríguez podría ser parte de Club León en 2026

Así ha trascendido en los últimos días: José Iván Rodríguez, mejor conocido como Jefecito, tiene altas posibilidades de sumarse al cuadro esmeralda como refuerzo para el próximo torneo Clausura 2026. Según el periodista Paco Montes, el mediocampista michoacano tiene todas las chances por su buen desempeño en Necaxa.

Durante su paso por el nido de Coapa, el futbolista de 29 años no disputó ningún minuto oficial en el torneo Apertura 2024. Pero igual pudo levantar el trofeo de Liga BBVA MX.

José Iván Rodríguez y Diego Valdés: la dupla que le interesaría a Nacho Ambriz para León

A pocas semanas del siguiente torneo, es probable que los dos exjugadores de América compartan la casaca de León. Si bien el presente de Valdés no es para nada bueno jugando en el plantel argentino de Vélez de Sarsfield (ya que apenas ha anotado un gol), se espera que pueda aportar al plantel esmeralda.

Lo que sí es un hecho es que luego de integrar el plantel de los de Coapa y no jugar oficialmente en la cancha ni siquiera un minuto, la afición tiene esperanzas de que Iván Rodríguez destaque en León en el próximo torneo de la Liga BBVA MX . Habrá que esperar qué decide la dirigencia del club.