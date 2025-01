Atlas se refuerza con delantero proveniente de la MLS para el Clausura 2025

De cara al Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, los equipos siguen haciendo movimientos en sus plantillas para encarar de la mejor forma la nueva campaña, misma que va a dar inicio el 10 de enero.

Dirigidos por Gonzalo Pineda, quien fue nombrado como el estratega del primer equipo en diciembre de 2024, el cuadro rojinegro ha reforzado su delantera con un jugador proveniente de la MLS.

“El CF Montréal anunció el sábado que el delantero Matías Cóccaro ha sido cedido al Atlas FC hasta finales de 2025. La transacción incluye una tarifa de préstamo y una opción de transferencia permanente al finalizar”, se lee en el comunicado del cuadro de Canadá.

El atacante uruguayo de 27 años de edad, llega al Atlas luego de haber disputado 25 partidos con el conjunto de Montreál, mismos en los que hizo cinco anotaciones y dio una asistencia a lo largo de 1,114 minutos de juego.

Bonne chance Matías!

Matías Cóccaro prêté au @AtlasFC en 2025 >>> https://t.co/mcZZkbZkBj

Matías Cóccaro loaned to Atlas F.C. until the end of 2025 >>> https://t.co/sEU44PIjcG #CFMTL pic.twitter.com/K9ul0x7JMu

— CF Montréal (@cfmontreal) January 4, 2025