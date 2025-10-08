Jugó en la Selección y fue referente de América y Cruz Azul, así reaccionó a la detención de Omar “N”

La detención de Omar “N” en el estado de Jalisco ha traído consigo un sinfín de comentarios de parte de personas que compartieron vestuario con él. Uno de ellos es Matías Vuoso, referente del América y Cruz Azul que, así como Bravo, también formó parte de la Selección Mexicana.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Omar Bravo y Matías Vuoso coincidieron en los años 2013 y 2014 cuando ambos defendieron los intereses del Atlas, aunque los dos, en el pasado, también estuvieron en Cruz Azul aunque en distintos años. ¿Qué piensa el naturalizado mexicano tras la acusación en contra de Omar “N”?

¿Qué piensa Matías Vuoso sobre la detención de Omar “N”?

En primera instancia, Matías Vuoso reveló que no conoce realmente bien lo que sucede con Omar “N” y la detención y acusación que hay en su contra. En ese sentido, dijo sentirse sorprendido por los hechos y las noticias que han circulado en contra de un supuesto abuso a menores de edad.

“Te shockea escuchar ese tipo de noticias, entendiendo que también somos padres uno lo ve de lado de amigo y de padre. Es un tema delicado y hasta que no se conozcan las pruebas, uno no puede ampliar una declaración para ser coherente para alguno de los dos lados”, explicó el argentino en declaraciones recogidas por el portal Milenio.

¿De qué se le acusa a Omar “N”?

Para dar un poco de contexto, vale mencionar que Omar Bravo, máximo goleador de Chivas y referente de la Selección Mexicana, enfrenta cargos por el delito de abuso sexual infantil agravado, mismos que fueron girados por el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Federal, esto según lo explicado por la FGJ.

¿Cuándo será la audiencia de Omar “N”?

El Registro Nacional de Detenciones menciona que Omar “N” se encuentra en las Salas de Juicios Orales del Penal de Puente Grande. Cabe indicar que el exfutbolista profesional definirá su situación legal este viernes 10 de octubre, por lo que, hasta tal fecha, se mantendrá en prisión preventiva oficiosa.

