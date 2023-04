¿Quién mato a Sonic el erizo? El nuevo videojuego de Sega

The Murder of Sonic the Hedgehog es el nuevo juego con un formato diferente a lo que estamos acostumbrados, un estilo novela donde nos pondremos en los zapatos de un detective para averiguar quién mato a Sonic, este título es para celebrar el día de los inocentes y lo puedes enco0ntarr de manera gratuita en Steam.

“Hemos escuchado su retroalimentación.

Si... toda ella.

Ahora tenemos una nueva y audaz dirección para el futuro de Sonic The HedHegog.

Estamos por anunciar.

Esta muerto”

Te puede interesar: Calendario de los mejores juegos que serán lanzados en abril

De esta forma es que anuncia el tráiler del nuevo título de misterio, resuelve el misterio de este terrible asesinato, el erizo más amado por todos ahora necesita de tu ayuda para que no vuele a suceder algo de esta magnitud.

Como se nos muestras en el video podemos ir interrogando a varios personajes conocidos en este universo de Sonic, además de jugar breves minijuegos de la saga.

¿De qué trata?

Toda toma lugar en el cumpleaños de Amy Rose, donde ella decide hacer una fiesta temática de Mirage Express, la primera víctima cobra la vida de Sonic y tendremos que desenmascarar al asesino, descubre el misterio en este título completamente gratis.

Aventuras de terror en Scorn con Medieval | Aze Review

“Interroga a tus personajes favoritos y averigua quién ha matado a Sonic. Juega como el nuevo personaje en su primer día de trabajo a bordo del Mirage Express y conoce al revisor que está a puntito de jubilarse tras pasar toda su vida en el tren.”

Te puede interesar: Más balas menos palabras, conoce cuantas dice Keanu en John Wick 4

Se parte de la mejor comunidad y únete a todas nuestras cuentas de Azteca Esports para ver contenido original en el mundo gamer, además de disfrutar las mejores contiendas en los deportes electrónicos narrados por casters que te mantendrán al filo de tu silla, prendiendo tus emociones en la grieta del invocador.