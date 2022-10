Después de Matt Rhule, ¿qué otros entrenadores están en la cuerda floja?

Tras cinco semanas de temporada regular en la NFL, llegó el primer despido de entrenador en jefe. Matt Rhule perdió su trabajo con las Carolina Panthers , tras una marca total de 11-27, y de 1-4 en la presente campaña.

La noticia no fue una gran sorpresa. No obstante, no es el único entrenador que estaba en riesgo de perder su trabajo. Aquí un análisis de esos coaches y el nivel de peligro que corren si no muestran algo diferente en los próximos partidos.

Ron Rivera | Washington Commanders

Récord en esta temporada: 1-4.

Récord total con el equipo: 15-23 (tercera temporada).

Ron Rivera, quien dicho sea de paso entrenó a las Carolina Panthers antes de Matt Rhule, no ha logrado elevar al equipo al nivel que se esperaba. Tiene una aparición en los playoffs, pero está obligado a conseguiruna temporada ganadora después de un decepcionante 2021, en donde su defensiva se colocaba en el papel como una de las mejores, y simplemente no funcionó.

Por si fuera poco, han desfilado mariscales de campo bajo su gestión y ninguno ha traído estabilidad. Alex Smith duró poco tiempo, mientras Dwayne Haskins, Kyle Alle, Ryan Fitzpatrick y Taylor Heinicke no funcionaron. La esperanza está en Carson Wentz esta temporada, quien ha tenido altibajos en estas cinco semanas.

Frank Reich | Indianapolis Colts

Récord en esta temporada: 2-2-1.

Récord en total con el equipo: 39-30-1 (quinta temporada).

Frank Reich ha llevado a los Colts a los playoffs en dos de las últimas cuatro temporadas. Sin embargo, eso no es suficiente para cumplir con las expectativas. Además, después de Philip Rivers y Carson Wentz, decidieron dejar ir a este último para integrar al quarterback Matt Ryan, decisión que hasta el momento no parece estar funcionando.

Ryan acumula siete intercepciones y 11 balones sueltos. Si Reich no descubre cómo hacer para que su mariscal de campo retome su nivel, luce ser una temporada muy gris para un equipo que en principio se posicionaba como uno de los candidatos al Super Bowl.

Reich firmó una extensión de contrato que lo liga al equipo hasta 2026. Pero si no resulve sus problemas a la ofensiva, difícilmente llegará hasta ese año.

Kliff Kingsbury | Arizona Cardinals

Récord en esta temporada: 2-3.

Récord en total con el equipo: 26-27-1 (cuarta temporada).

Los Cardinals han sido candidatos al Super Bowl desde hace tres temporadas. La llegada de Kyler Murray, primera selección global del Draft 2019, ilusionó a la afición con su potencia, su capacidad terrestre, y su agilidad para evadir oponentes y lanzar el balón. Sin embargo, aún con su reciente multimillonaria extensión de contrato, el QB no ha estado en su mejor nivel.

Esto afecta evidentemente a su entrenador Kliff Kingsbury, quien llegó en 2019 con la etiqueta del “próximo genio ofensivo”.

Desde su llegada, los Cardinals han tenido comienzos de temporada prometedores, pero se han desvanecido en la recta final. Este año, las cosas son diferentes, pues han tenido un comienzo lento, y si la franquicia no ve reflejados en el campo los 230 millones que invirtió en Murray, posiblemente Kinsgubry podría pagar por los platos rotos.

Kingsbury tiene que descubrir cómo potenciar su ofensiva y arreglárselas para obtener un lugar en los playoffs. Quizá le ayude el regreso de su receptor abierto estelar DeAndre Hopkins en la semana 7, tras una larga suspensión.