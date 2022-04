Mauricio Lozano emprende aventura a Europa; Galatasaray lo espera

Con mucha motivación y preparación, el jugador mexicano Mauricio Lozano emprendió el viaje hacia su nuevo desafío: una prueba con el equipo turco Galatasaray con la intención de ganarse un lugar en la escuadra e iniciar una trayectoria en el balompié europeo.

Tras no encontrar acomodo en Pumas y terminar su relación hace algunas semanas, Lozano escuchó propuestas de sus promotores para buscar pruebas en el balompié europeo, teniendo como principal intención llenarle el ojo a los visores del Galatasaray de Turquía, hacia donde ya se dirige.

Mauricio Lozano viaja a Turquía

En entrevistas, Lozano manifestó parte del proyecto que está en marcha para poder encontrar acomodo en Europa.

“Estaré como un mes con el Galatasaray, por una invitación. Puede ser antes, depende como me vaya. Si en dos semanas o tres semanas los convenzo, me dicen que me quede”, recalcó el hermano del Chuly Lozano, y agregó que de otro modo “Habrá que seguir buscando, porque hay otros dos equipos de Estambul y uno de Alemania, pero el plan es quedarme ahí en Turquía”.

Tiene el apoyo del Chucky Lozano

Además Lozano indicó que su hermano Hirving , lo alienta a seguir sus sueños, pidiéndole solo que dé todo en cada prueba y en cada momento.

“Siempre está pendiente de mi, está emocionado y me dice que le eche muchas ganas, que me centre solamente en el futbol, que lo dé todo, que me entregue”.

El gran sueño de Mauricio Lozano e Hirving Lozano

Muricio Lozano, que ahora va a Turquía a probarse, ha recordado que uno de los sueños de la familia y de ellos como hermanos, es que en algún momento logren formar parte del mismo equipo y jugar juntos, meta que no es imposible.

“Yo quiero hablar más en la cancha, es ahí donde uno debe de demostrar lo que de verdad quiere, me preparé y ahí se va a ver”, comentó el jugador de 25 años de edad y que se desempeña como mediocampista.