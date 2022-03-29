¿Quiénes serían los elegidos por Gerardo Martino para Qatar 2022?

Solo falta un partido para conocer el destino mundialista de la Selección Mexicana de Gerardo Martino. Si clasificará de manera directa a la Copa del Mundo de Qatar 2022 o jugará repechaje ante un equipo de la confederación de Oceanía.

Ante cualquier situación, el 'Tata', el director técnico del combinado azteca, ya tiene una base, de 27 jugadores, en la que posiblemente sería su lista final para el Mundial.

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Las últimas convocatoria de Gerardo Martino

Con base en las últimas convocatorias de eliminatorias para la copa del mundo, al parecer “Tata” tiene algunos inamovibles de su equipo. Como Guillermo Ochoa, quien prácticamente ha sido el arquero titular para Martino a lo largo de su dirección técnica. Como segundo sería Alfredo Talavera y el último lugar como guardameta se “pelearía” entre Rodolfo Cota y Jonathan Orozco.

En los últimos partidos, la zaga central se conformó por Johan Vásquez, del Genoa italiano y César Montes, jugador de Monterrey. Pero en el pasado también fue compartida por Néstor Araujo del Celta de España y Héctor Moreno, también de Rayados, lo que indica que los cuatro defensores irían a la justa mundialista.

En cuestión de laterales es dónde podría haber más cambios. En los últimos encuentros se han encargado de las bandas Gerardo Arteaga de lado derecho y Jorge Sánchez del lado izquierdo, pero quienes fueron titulares la mayor parte del tiempo, fueron Luis “Chaka” Rodríguez por la banda derecha y Jesús Gallardo del lado derecho. Pero en ocasiones también jugaron Julián Araujo y Julio César “Cata” Domínguez. Por lo que el seleccionador tendrá que definir a sus elegidos.

El mediocampo está casi definido. Carlos Rodríguez, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Andrés Guardado y Luis Romo han disputado casi todos los partidos de Eliminatoria y se enfilan para ser llamados por Martino. Podría quedar un lugar entre Orbelín Pineda y Erick Gutiérrez que también han estado en convocatorias, pero no de manera consistente.

Por último, el tridente de ataque de la Selección Azteca, al que pertenecen, Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Jesús Corona, pareciera ser el predilecto de Gerardo Martino. El centro delantero suplente podrían ser tanto Rogelio Funes Mori, como Henry Martín (a juicio del entrenador) y podrían complementar los extremos con Alexis Vega, Uriel Antuna y Diego Lainez.

Posible convocatoria para Qatar 2022

PORTEROS

1. GUILLERMO OCHOA

2. ALFREDO TALAVERA

3. COTA / OROZCO

DEFENSAS

4. GERARDO ARTEAGA

5. JOHAN VÁSQUEZ

6. CÉSAR MONTES

7. JORGE SÁNCHEZ

8. NÉSTOR ARAUJO

9. HÉCTOR MORENO

10. JESÚS GALLARDO

11. CHAKA RODRÍGUEZ / JULIÁN ARAUJO/ CATA DOMÍNGUEZ

MEDIOS

12. CARLOS RODRÍGUEZ

13. EDSON ÁLVAREZ

14. HÉCTOR HERRERA

15. ANDRÉS GUARDADO

16. ORBELÍN / ERICK GUTIÉRREZ

17. LUIS ROMO

DELANTEROS

18. JESÚS CORONA

19. RAÚL JIMÉNEZ

20. HIRVING LOZANO

21. ALEXIS VEGA

22. FUNES MORI / HENRY MARTÍN

23. ANTUNA/ LAINEZ

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