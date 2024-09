Max Verstappen VA EN SERIO con sus amenazas de dejar la Fórmula 1

Max Verstappen podría estar considerando seriamente su salida de la Fórmula 1, tras una reciente controversia con la FIA. El piloto neerlandés ha expresado su frustración con las políticas del organismo, luego de recibir un castigo por el uso de lenguaje inapropiado en una rueda de prensa. Durante el Gran Premio de Singapur, fue sancionado con servicio comunitario por emplear la palabra “fuck” al referirse al rendimiento de su Red Bull en Bakú.

Verstappen respondió de manera contundente, organizando sus propias conferencias de prensa y evitando interactuar completamente con los medios oficiales de la FIA. Allí dejó entrever que estas medidas le estaban restando el placer de competir en la Fórmula 1. “No quiero lidiar con esto todo el tiempo. Es agotador. Ya he ganado campeonatos, pero también quiero divertirme. Si estas tonterías continúan, no seguiré en el deporte”, declaró.

“No es una broma”, dice Helmut Marko.

Helmut Marko, asesor de Red Bull y una figura cercana a Verstappen, asegurando que las palabras del campeón deben tomarse en serio. “Max no está fanfarroneando. Para él, es esencial disfrutar del deporte, y si eso desaparece, podría irse. Es de un carácter fuerte y no dudaría en tomar esa decisión”, comentó Marko.

El asesor de Red Bull también cuestionó lo que considera un doble estándar en la F1, señalando que figuras como Guenther Steiner, famoso por su lenguaje fuerte, no han recibido sanciones similares. A la espera del Gran Premio de Austin, Verstappen cuenta con el apoyo de varios pilotos, quienes buscan discutir la situación con la FIA en reuniones próximas.