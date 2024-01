Checo nunca estuvo cerca de mi nivel: Max Verstappen

Checo Pérez ganó dos de las primeras cuatro carreras de la Fórmula 1 en 2023. El mexicano tuvo un arranque prometedor al estar en la disputa por el primer lugar y colocarse a una diferencia de seis puntos respecto a su coequipero Max Verstappen. Todo se desmoronó a partir del Gran Premio de Mónaco, en donde el de Guadalajara, Jalisco, chocó durante la Q1.

Pérez se impuso en Arabia Saudita y Azerbaiyán. En esta última sede el mexicano ganó además la carrera sprint. Sin embargo, Verstappen no considera que el tapatío estuviera cerca de su nivel ni siquiera por aquellas fechas, pues cree que diversas circunstancias ocasionaron que Checo pareciera más competitivo de lo que en realidad era.

“En Arabia Saudita tuve que salir desde la 15º posición. El coche de seguridad me penalizó ligeramente en Bakú. Así que, desde mi punto de vista, no es del todo justo hablar de que estuvo igualado. Porque no fue así desde mi punto de vista”, dijo al medio Auto Motor und Sport. “Estuvo más cerca, pero hay que tener en cuenta todas las circunstancias que lo provocaron. Eso distorsionó la impresión hasta cierto punto”.

¿Red Bull benefició a Max Verstappen en las modificaciones del auto?

Después de esas primeras cuatro carreras, Verstappen empezó a dominar ampliamente los tiempos. Incluso en Miami, en donde Checo Pérez finalizó segundo, ya se notaba la superioridad del neerlandés.

Al ser cuestionado sobre si Red Bull había alejado el auto del gusto conductivo del mexicano, ‘Mad Max’ fue tajante al decir que tampoco modificaron el coche a su favor, sino que los pilotos deben adaptarse a las exigencias de dichas modificaciones.

“Yo pongo a punto el coche como a mí me gusta. Y el otro piloto lo hace a su gusto. Los ingenieros desarrollan el coche para hacerlo más rápido. Y no como a mí me gustaría que fuera”.

“Lo mismo ocurre con el estilo de conducción. ¿Cuál es tu estilo de conducción? No lo sé. Me adapto a las necesidades del coche para hacerlo lo más rápido posible. Esa es la clave para ser un buen piloto de Fórmula 1. Adaptarse a lo que te da el equipo”, finalizó.