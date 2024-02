Max Verstappen estalla contra la Fórmula 1, a un día del arranque de la temporada

Ni siquiera ha arrancado la temporada 2024 de la Fórmula 1 y el piloto neerlandés Max Verstappen ya estalló en contra de la organización. A un día del inicio de la actividad en Baréin con las primeras prácticas libres de este jueves, el tricampeón mundial y gran favorito para volver a coronarse, se quejó de lo extenso que será el calendario de la Fórmula 1.

“Creo que ya estamos muy por encima del límite en cuanto al número de carreras. Sé que todavía soy muy joven, pero sé que no seguiré otros diez años haciendo 24 carreras por temporada. Creo que es una cuestión de calidad sobre cantidad. Tenemos que analizarlo detenidamente. Desde mi punto de vista, me encantan las carreras, muchas, y también corro fuera de la Fórmula 1, pero un calendario así no es sostenible”, dijo.

Estas 24 carreras será el máximo histórico de la Fórmula 1. Por primera vez se correrán tantas carreras en el Gran Circo, lo que no tienen contento a Max Verstappen, aunque es consciente de que sus peticiones no serán escuchadas por los dirigentes de la competencia.

“Pero al final del día, claramente es la Fórmula 1 la que tiene que decidir qué hacer con su deporte. La gente de dentro está empezando a tener carreras más cortas porque el calendario es demasiado largo, lo cual es una pena”.

Verstappen, satisfecho con el desempeño del RB20

Dejando a un lado la extensión del calendario, Verstappen expresó su satisfacción con el monoplaza que ha desarrollado Red Bull, aunque no será sino hasta este fin de semana cuando se vea el verdadero potencial del RB20.

“Tuvimos una buena sesión de pruebas, con muchas vueltas completadas. Hicimos todo lo que nos propusimos, me sentí cómodo con el coche, así que creo que todo es muy prometedor desde ese punto de vista, pero nunca se sabe lo que puede pasar durante el fin de semana. Estoy contento de empezar y ver dónde estamos”, agregó.

La opinión de Max Verstappen sobre la resolución del Caso Christian Horner

Este miércoles se dio a conocer que el jefe de Red Bull Christian Horner ha sido encontrado inocente por la denuncia de conducta sexual inapropiada que sufrió por parte de una empleada del equipo.

Sin embargo, se ha cuestionado en las últimas semanas si el mencionado escándalo podría afectar al equipo y qué tanto. Al ser interrogado al respecto, Verstappen fue muy claro.

“No nos afecta. Sólo estoy centrado en el rendimiento del coche, en mí mismo, espero que se resuelva muy pronto. Todo el equipo ha permanecido unido para seguir ganando.”