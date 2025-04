Verstappen lanza un mensaje rotundo tras la sanción que lo dejó segundo en Arabia Saudita

Max Verstappen , el piloto que parecía tener todo bajo control, terminó la carrera del Gran Premio de Arabia Saudita en un frustrante segundo lugar, 2.6 segundos detrás de Oscar Piastri de McLaren, tras recibir una polémica sanción de cinco segundos. La penalización fue impuesta por los comisarios luego de que Verstappen utilizara el área de escapatoria en la curva 1 para mantener su posición sobre Piastri en la salida. Una maniobra que, aunque efectiva en su momento, acabó costándole la victoria cuando cumplió su castigo al entrar en boxes.

Te puede interesar: Max Verstappen brilla en GP de Arabia Saudita; Lando Norris sufre accidente en clasificación

La frustración de Verstappen fue evidente, y el piloto de Red Bull no perdió la oportunidad de expresar su irritación. “Para ser honesto, creo que cualquier palabra al respecto es una pérdida de tiempo”, afirmó tajantemente, desbordado por lo que considera un fallo injusto. “Hablamos mucho de esto, pero las reglas son diferentes este año y el año pasado. No es mi problema”, añadió, mostrando su claro desdén por el cambio en las normativas de la F1.

El enojo de Verstappen: “No me conviene apelar la sanción”

A pesar de haber quedado en la segunda posición y tener, dentro de todo, un gran fin de semana, Verstappen no encontró consuelo en el rendimiento del coche, aunque admitió que el RB21 mostró un buen ritmo durante la carrera. “Tuvimos un ritmo bastante decente, estuve mucho más contento con el medio”, comentó. Pero, al ser cuestionado sobre los cambios en las reglas y si Red Bull apelaría la sanción, Verstappen se mostró indiferente: “No me conviene. Lo único que me conviene ahora es tener ganas de volver a casa”, dijo con tono de agotamiento, dejando claro que no quería gastar más energía en algo que no consideraba relevante.

La situación, sin embargo, dejó a Verstappen en tercer lugar del campeonato, a 12 puntos de Piastri. La diferencia de puntos podría ser crucial en lo que queda de temporada, y el campeón no está dispuesto a dejar que las sanciones definan su futuro.

Te puede interesar: ¡Tensión en el aire! Verstappen responde a los rumores de su salida de Red Bull

Christian Horner también se queja: “Es complicado”

La crítica también llegó desde el lado de Red Bull. Christian Horner, director del equipo, no pudo evitar cuestionar la sanción y la política de la F1 de “dejarlos correr”. “Tuvimos esa discusión con el director de carrera antes de la carrera. No sé adónde se suponía que debía ir Max en esa primera curva”, comentó Horner.

Según él, la sanción fue determinante, y la pérdida de la carrera por solo 2.6 segundos es un tema complejo de resolver.