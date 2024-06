Llueven ataques a la novia de Max Verstappen y el piloto dice "¡BASTA!”

Se acabó la paciencia de Max Verstappen, ante los ataques cibernéticos que ha recibido su pareja, Kelly Piquet, a través de las redes sociales. El piloto de Red Bull ha pedido de manera tajante que cese la lluvia de comentarios en contra de la también hija del expiloto de la F1, Nelson Piquet, con un contundente comunicado a través de su cuenta de ‘X’.

“Como ser humano, los comentarios y el odio me afectan profundamente a mí y a la gente que me rodea. Espero que esto sirva de recordatorio para que la gente verifique el contenido online antes de lanzar amenazas. Recuerden que, como dice James Clear, “cada acción que realizamos es un voto por lo que queremos ser”. Elijamos ser mejores seres humanos para nosotros mismos y para los demás”, pidió el tricampeón de la Fórmula 1.

¿Por qué ha sido atacada la novia de Max Verstappen?

De acuerdo con un medio digital, Piquet ha estado en medio del huracán desde hace bastante tiempo. Primero, la exesposa de Jerome D’Ambrosio, un expiloto de la categoría reina, la acusó de intentar arruinar su matrimonio.

Por otra parte, también ha sido señalada por ser partícipe del final de la la anterior relación de Max Verstappen, y por si fuera poco, la han acusado de traicionar a su pareja anterior y padre de su única hija, Daniil Kvyat.

Piquet también ha reaccionado a dichas publicaciones con el siguiente mensaje.

“Durante más de tres años, he estado lidiando con una ola muy extraña y perturbadora de acusaciones, rumores, situaciones fabricadas, testimonios falsos, capturas de pantalla adulteradas… tú eliges. A lo largo de todo esto, he permanecido en silencio y no me he involucrado con estas ridículas acusaciones”, subrayó.

“Las acusaciones hechas en los últimos meses, en particular, han alcanzado un nuevo nivel de difamación. Aquellos que me conocen entienden que nunca me pondría en tales situaciones, diría ciertas cosas o actuaría de esa manera. Estoy lejos de ser perfecta, pero estoy orgullosa de mis valores, moral y modales”, puntualizó.

