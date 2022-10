Max Verstappen, el piloto innombrable para Lewis Hamilton

México. El piloto neerlandés Max Verstappen, ganador del Gran Premio de México y doble campeón de la Fórmula Uno, ha explicado a un diario inglés que Lewis Hamilton evita nombrarlo en cualquier situación.

“La gente me ha dicho que ni siquiera me nombra. Siempre me han enseñado que hay que respetar lo que la gente ha conseguido en el deporte. No tengo ningún problema con lo que ha conseguido Lewis, es uno de los mejores de la historia”, comentó Max Verstappen a ‘Daily Mail’ .

Es conocido que el piloto de Red Bull Max Verstappen y Lewis Hamilton no son los mejores amigos. Luego de su lucha por el título en la temporada 2021, la tensión que generó sigue causando estragos y son muy distantes.

Verstappen no duda de la calidad del siete veces del campeón del mundo. Sí que reflexiona sobre la calidad de la escudería Mercedes respecto a sus rivales pero “aun así tienes que vencer a tu compañero de equipo y Lewis lo ha hecho constantemente. Creo que hay que reconocer que la persona ha hecho un trabajo increíble”.

Verstappen y Checo Pérez abucheados en el GP de Estados Unidos

El actual campeón de la Fórmula Uno que consiguió en el Gran Premio de Japón ha provocado que muchos de sus detractores hayan incrementado su demostración de descontento y, prueba de ello, es la cantidad de abucheos que recibió junto a Checo Pérez en Austin del Gran Premio de Estados Unidos. Además, también se suma la polémica del sobrecoste de la temporada pasada.

Los cuatro fantásticos compiten en el Gran Premio de México

“Probablemente se trata de la frustración que han acumulado los aficionados por su piloto en particular, que no lo está haciendo bien, o porque no les caigo bien. No estoy aquí para caer bien y eso no me va a arruinar el día. Me lo estoy pasando muy bien con mi equipo. La gente puede decir lo que quiera, pero yo estoy aquí para actuar”, finalizó Verstappen.