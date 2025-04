¡Justo lo que Red Bull NO QUERÍA!: Max Verstappen RENUNCIA al título

El Gran Premio de Bahréin 2025 marcó un antes y un después para Max Verstappen y Red Bull. La pesadilla en el desierto no solo dejó a Verstappen en una decepcionante sexta posición, sino que también enterró las aspiraciones del piloto y de su equipo de pelear por el campeonato mundial de la temporada.

Con 69 puntos, Verstappen quedó relegado al tercer lugar del Campeonato de Pilotos, mientras que Red Bull ocupa la misma posición en el Campeonato de Constructores, con 77 puntos, por detrás de McLaren y Mercedes. Un golpe demoledor para la escudería de las bebidas energéticas, que dominó la F1 durante los últimos años.

Te puede interesar: ¿Se le escapa otra puerta a Checo Pérez? El equipo que toma una decisión sobre sus pilotos

Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1

“No estamos en la lucha por el campeonato": La cruda declaración de Verstappen

Después del desastre en Bahréin, Verstappen no tuvo piedad al hablar, desechando cualquier atisbo de esperanza para el resto de la temporada. “No estamos en la lucha por el campeonato, solo estamos intentando solucionar los problemas que tenemos con el coche”, afirmó de manera contundente. Las palabras de Verstappen fueron claras: Red Bull no solo está fuera de la pelea por el título, sino que está en una batalla mucho más urgente para corregir los fallos del RB21.

Los problemas mecánicos en Bahréin fueron una constante pesadilla para Verstappen. El coche sufrió varios inconvenientes, y las paradas lentas en pits solo empeoraron la situación. “No podíamos haber hecho mejor que un sexto lugar, independientemente de la estrategia. Todo lo que podía haber ido mal ha ido mal”, lamentó el campeón.

Te puede interesar: ¡ALARMA EN RED BULL! Reunión de crisis tras el desastre en Bahréin

La pesadilla de Bahréin: ¿Un futuro incierto para Red Bull?

El GP de Bahréin no solo fue una decepción en cuanto a los resultados. La tensión en los boxes, con el asesor de Red Bull, Helmut Marko , y el representante de Verstappen, Ted Kravitz, también añadió un toque de caos a un fin de semana que terminó por poner a la escudería en una encrucijada. Con los problemas mecánicos y la falta de progreso en el desarrollo del coche, la duda se instala sobre el futuro de Red Bull en la temporada 2025.

¿Podrá Verstappen, el tetracampeón, resurgir de este desastre?