Sale a la luz en dónde correrá Max Verstappen la próxima temporada

La temporada actual de la Fórmula 1 arrancó con un sismo dentro de Red Bull por una lucha de poderes interna en donde prácticamente todos dentro de la organización salieron ‘salpicados’.

Eso desató una ola de rumores que colocó a varios dirigentes fuera del equipo, e incluso al piloto Max Verstappen, a quien comenzaron a cuestionar acerca de su continuidad, a pesar de tener un contrato hasta 2028.

Las respuestas del neerlandés habían sido vagas en esas oportunidades, hasta esta semana previa al Gran Premio de Austria, en donde fue interrogado al respecto nuevamente, dejando una postura más clara.

“Creo que ya lo he dicho antes”, dijo. “Naturalmente la gente está hablando, pero lo más importante es que tengamos un coche muy competitivo para el futuro”, mencionó.

El vigente campeón mundial volvió a hacer énfasis en que trabajan a todo pulmón para tener un buen auto el próximo año, ante el inevitable acercamiento de rivales como McLaren, Mercedes y Ferrari. “Ya lo dije, con el equipo estamos trabajando y centrándonos en el próximo año para tratar de ser competitivos de nuevo”.

¿Verstappen, en la órbita de Mercedes?

Y es que muchos han puesto a Verstappen en la órbita de Mercedes. Incluso el jefe del equipo alemán, Toto Wolff, ha insinuado en algunas ocasiones que podrían integrar a Verstappen a las flechas plateadas, pero el neerlandés fue tajante sobre esa posibilidad.

“No creo que sea así como funciona la Fórmula 1, donde de repente puedes decir ‘bueno, adiós chicos’. No es así como funciona”, respondió. “Tengo un contrato largo con el equipo, estoy muy contento donde estoy y, como he dicho antes, nos estamos centrando también ya en el próximo año con cosas que podemos implementar en el coche.

“Así que supongo que eso debería decir lo suficiente de dónde voy a pilotar el año que viene”, finalizó.