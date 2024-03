Revelan las altas probabilidades de que salga Max Verstappen, y no es a Mercedes

Red Bull se ubica en la cima de la Fórmula 1 por un amplio margen, después de lograr dos dobletes en las primeras carreras de la temporada 2024. Max Verstappen y Checo Pérez han realizado un trabajo prácticamente perfecto en las citas de Bahréin y Arabia Saudita, y todo parece indicar que la estructura de la bebida energética, una vez más lo ganará todo en la categoría reina.

Todos pensarían que esto es sinónimo de estabilidad, pero en Red Bull no. Los buenos resultados no han acompañado un buen ambiente en Milton Keynes, y la lucha de poder interna ha salido a la luz en forma de escándalos que ni siquiera se han podido comprobar, como por ejemplo, una supuesta conducta sexual inapropiada de Christian Horner hacia una empleada, o la filtración de información hacia los medios de comunicación por parte de Helmut Marko, asesor del equipo y quien no tiene una buena relación con Horner.

Todos estos dardos se han convertido en bombas, al grado de que el fin de semana pasado en Arabia Saudita se llegó a especular sobre el despido de Helmut Marko, al grado de que el piloto Max Verstappen tuvo que amenazar a Red Bull a través de los medios de comunicación, con irse del equipo si Marko salía.

A partir de sus declaraciones, evidentemente han surgido los pretendientes del neerlandés, empezando con Mercedes, que ya reconoció su interés por el piloto, en caso de un divorcio con la escudería austriaca.

Pero ahora, hay una nueva organización que ve a Max Verstappen como su gran posibilidad de subir a lo más alto de la Fórmula 1: Aston Martin.

¿Por qué Max Verstappen iría a Aston Martin?

La posibilidad para Mercedes de hacerse con los servicios de Verstappen, es sin duda muy jugosa. Pero el equipo de las flechas plateadas tiene una decisión muy complicada que tomar: darle un asiento a la gran promesa de las categorías inferiores, Andrea Kimi Antonelli, o dárselo a Verstappen. En todo caso, al neerlandés no le podrían ofrecer un acuerdo a largo plazo, pues no quieren que otro talento se les escape de las manos, como ocurrió con Max en 2014, cuando no le pudieron ofrecer un asiento inmediato, y Red Bull sí.

Así que para Max sería mucho más fácil ir a un equipo que está creciendo deportivamente, y en donde podrá hacer prácticamente lo que quiera, durante el tiempo que quiera, y ese es Aston Martin.

AMANDA PEROBELLI/REUTERS Gran Premio de Brasil - Circuito José Carlos Pace, Sao Paulo, Brasil - 2 de noviembre de 2023 Fernando Alonso de Aston Martin por delante del Gran Premio de Brasil.

Y es que el piloto Fernando Alonso todavía no decide si seguirá en la Fórmula 1 para el próximo año (además de que el español también está en la lista de candidatos de Mercedes), y Aston Martin será cliente de Honda a partir de 2026. Nadie entiende y aprecia más a Honda que el propio Max Verstappen, pues actualmente es el proveedor de la unidad de potencia de Red Bull, pero eso cambiará dentro de dos años.

Así que si Max considera que Aston Martin será uno de los equipos a vencer en la F1 con las nuevas regulaciones, como muchos expertos pronostican, no sería ninguna sorpresa ver al tricampeón mundial vestido de verde a partir del próximo año.