Los 10 máximos goleadores en las Liguillas de la Liga MX

Comienza la Liguilla del torneo Clausura 2023 de la Liga BBBVA MX con los duelos entre Santos Laguna vs Rayados de Monterrey y Atlético San Luis vs Águilas del América para este día, mientras mañana se enfrentarán los Rojinegros del Atlas vs Chivas de Guadalajara y Tigres UANL vs Diablos Rojos de Toluca.

La ocasión que Santos Laguna goleó a Rayados en la final de ida del Apertura 2010

Y precisamente estos dos últimos equipos tienen en su historia a dos de los máximos goleadores en la historia de la Liguilla en torneos largos como en los torneos cortos.

En esta fase es donde sale el campeón del futbol mexicano y es obvio que los grandes goleadores deben aparecer y ser piezas claves para sus equipos.

Aquí te mostramos el ‘top ten’ de los máximos goleadores en la Liguilla de la Liga MX:

1. José Saturnino Cardozo - Toluca

El delantero paraguayo José Saturnino Cardozo es el máximo anotador en Ligulla con 43 goles en la ‘Fiesta Grande’, todos ellos como jugadores de los Diablos Rojos del Toluca. El guaraní es una de las más grandes figuras que ha tenido el futbol mexicano, además es uno de los máximos goleadores en la historia de la Liga MX

2. Jared Borgetti - Santos, Cruz Azul, Monterrey,Puebla y Monarcas

El exdelantero Jared Borgetti es el máximo goleador mexicano en Liguilla y que al momento parece inalcanzable, con 40 goles en la fase final. De esas anotaciones, 30 las convirtió con Santos, 3 con Cruz Azul, 4 con Monterrey, 2 con Monarcas y uno más con el Puebla.

3. André-Pierre Gignac - Tigres

El francés André-Pierre Gignac ha logrado 29 goles en Liguilla dejando una huella importante en Tigres y en el futbol mexicano en general. Es el único goleador activo en la lista de máximos goleadores. Desde que llegó a México en el 2015, Gignac ha sido pieza clave para los campeonatos del equipo felino.

4. Alberto García Aspe - Pumas, Necaxa, América, Puebla

El mexicano Alberto García Aspe puede presumir que terminó su carrera como futbolista con 28 goles en la Liguilla, los cuales hizo con cuatro clubes diferentes. Con los Pumas llegó a marcar 10 tantos en la Fiesta Grande y con Necaxa hizo 12 más. Además, anotó en 5 ocasiones con el Puebla y una más con las Águilas del América.

5. Carlos Hermosillo - América, Monterrey, Cruz Azul, Necaxa, Atlante, Guadalajara

Carlos Hermosillo, goleador histórico de la Máquina, logró 25 tantos a lo largo de su carrera. Sin embargo, no los hizo todos con el mismo equipo. Con el club que más goles hizo fue con Cruz Azul, con 14 goles; mientras que con América hizo 9 y con el Necaxa 2.

6. Luis Roberto Alves ‘Zague’ - América, Atlante, Necaxa

El delantero de las Águilas del América Zague se retiró también con 25 goles anotados en la fase final, pero tampoco los logró con un solo equipo. Con América hizo la mayor cantidad, pues marcó 19 goles, mientras que con Atlante logró dos tantos y cuatro más el Necaxa.

La lista de los 10 máximo goleadores en Liguilla la completan el brasileño Evanivaldo Castro ‘Cabinho’ (Pumas, Atlante, León, Tigres) con 23 goles, seguido por Benjamín Galindo (Tampico, Chivas, Santos, Cruz Azul, Pachuca) con 21 tantos, Luis García (Pumas, América, Atlante, Guadalajara, Monarcas, Puebla) con 20 anotaciones y Adolfo ‘Bofo’ Bautista (Tecos, Monarcas, Pachuca, Guadalajara, Jaguares, Querétaro, San Luis) con 19 goles.