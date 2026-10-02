Con mayoría de futbolistas del América, Liga MX presenta el 11 IDEAL de la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Con dos jugadores del América y un par de futbolistas del Atlante más el entrenador Miguel Herrera, la Liga MX ha informado su 11 ideal de la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, donde también se colaron dos elementos de Gallos Blancos del Querétaro.

Liga MX destaca el talento de los 11 jugadores, que comienza con la aparición del excementero Guillermo Allison en la portería, una presentación especial por lo que hizo en la victoria ante Chivas por 2-0, triunfo que puede significar mucho en el torneo y que tiene a esta escuadra en el cuarto escalón de este certamen.

Con el triunfo entretenido sobre Rayados en el Estadio Azteca, Atlante mete en el lista a Eduardo Tercero en la defensa del 11 ideal y también convocan a Jhohan Julio quien anotó gol al minuto 96 para terminar de amarrar la victoria.

Luego América, con Miguel Vázquez y Henry Martín aparece entre los 11 mejores jugadres de la fecha 10. El exseleccionado por México se mandó un hat trick con lo que retoma la confianza que en algún momento perdió entre bajas de juego, competencia y lesiones que aparecían constantemente.

Esos tres goles además le permitieron ser el MVP de esta fecha 10 por encima de un racimo de jugadores que destacaron en la fecha 10.

Este es el 11 ideas de Liga MX de la Jornada 10

Guillermo Allison - Querétaro

Eduardo Tercero - Atlante

Miguel Vázquez - América

Sébastien Salles-Lamonge - Atlético de San Luis

Fran Villalba - Santos

Kevin Zenón - Atlas

Juan Brunetta - Tigres

Jhojan Julio - Atlante

Mateo Coronel - Querétaro

José Alvarado - León

Henry Martín - América - Jugador de la Jornada

DT | Miguel Herrera - Atlante

¡Equipazo y mucho talento! 🤩 La Jornada 10 tuvo grandes partidos y ellos hicieron grandes actuaciones. ⚽️ Aquí el #XIIdeal, presentado por @Nissan_mx. 🔥 Los detalles ✍🏻: https://t.co/f7yISNB0iT #11Ideal #NissanEnLaLigaMX #J10 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición *Publicidad para México* — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 2, 2026

¿Cuándo se reanuda el torneo Apertura 2026 de la Liga MX?

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX, tomó una pausa prolongada, pero el calendario indica que será el viernes 9 de octubre, cuando se reanude el torneo mexicano con la Jornada 11, por lo que los equipos del circuito tienen aún tiempo para trabajar, encarar amistosos y recuperar a jugadores lesionados y así enfilarse al cierre del torneo.