Atlante vs Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 25 de septiembre, partido de la Liga BBVA MX; marcador online

En el arranque de la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el Atlante recibe a los Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Banorte hoy viernes 25 de septiembre.

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El cuadro de Monterrey se presenta en la capital con el ánimo a tope tras haber superado 1-0 a Cruz Azul el fin de semana pasado, gracias a una anotación tempranera de César Garza. La escuadra albiazul, que previamente venía de firmar un empate sin goles en el Clásico Regio frente a Tigres y de alcanzar la final de la Leagues Cup, busca ratificar su condición de favorito para mantenerse en los puestos de privilegio de la tabla general del Apertura 2026.

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Por su parte, los Potros de Hierro del Atlante encaran el compromiso luego de registrar cinco partidos consecutivos sin victoria en el torneo. En la fecha anterior, el equipo empató 1-1 como visitante frente a Puebla con un gol de Walter Portales, resultado que siguió a la derrota por 3-0 registrada ante Pachuca en su partido previo.

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¿Dónde ver Atlante vs Rayados hoy?

Podrás seguir toda la acción en vivo del Atlante vs Rayados en esta cobertura minuto a minuto, donde podrás encontrar las jugadas, alineaciones, goles y la acción en directo.

Posiciones de Atlante y Monterrey hoy 25 de septiembre

Este será un encuentro entre dos equipos que buscan sumar puntos para acercarse a la zona de clasificación de cara a la Liguilla del Apertura 2026. Monterrey se encuentra en el lugar número 10, con 13 puntos, mientras que Atlante está en el puesto número 14 con 8 unidades sumadas en el actual torneo de la Liga BBVA MX.