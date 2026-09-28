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Necaxa vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 27 de septiembre, partido del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

El Necaxa y el América cierran la actividad de la Jornada 10 del Apertura 2026

Necaxa vs América
Necaxa vs América

Escrito por: Francisco Fernández

El Club América buscará hacerse de la cima de la tabla general este domingo 27 de septiembre, pero antes tendrá que derrotar al Necaxa en condición de visitante cuando se meta en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes, en el duelo que cierra la actividad de la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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