Mazatlán anuncia de manera oficial a su nuevo entrenador

Después de la destitución de Beñat San Jose del banquillo del Mazatlán FC, Christian Ramírez fue designado como técnico interino de los Cañoneros, previo a su nuevo cargo dentro de la institución morada, Ramírez era el encargado de equipos juveniles en la institución.

Pues a pesar del poco tiempo entre un hecho y otro, el conjunto cañonero ya tiene a su nuevo entrenador. Se trata de una leyenda del futbol mexicano, Gabriel Caballero buscará crear una hegemonía en la Perla del Pacífico.

El nacido en argentina ya tuvo experiencia en el futbol mexicano como timonel. Estuvo en Pachuca, Cafetaleros en dos etapas, Dorados de Sinaloa y los Bravos de Juárez.

El paso de Christian Ramírez en Mazatlán

Para Christian fue su segunda experiencia en la Liga MX , después de haber sido auxiliar técnico de David Patiño en su etapa con los Pumas.

Debido a la suspensión del encuentro entre Mazatlán FC y Pumas, Christian Ramírez tuvo la oportunidad de tener más días de preparación con los Cañoneros previo a su debut.

“Nos da tiempo para la semana que cerramos, terminamos en México e hicimos un entrenamiento que me permitió cerrar ese corto periodo de conocimiento de los jugadores, si bien los conocía de verlos en la tribuna, en el día a día no los conocía porque mi principal función era con los juveniles, este periodo me sirvió mucho para conocerlos y yo creo que esta semana va a ser muy buena, tendremos días para trabajar una idea y afrontar el juego contra Monterrey”, admitió el estratega mexicano.