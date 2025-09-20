Mazatlán vs Atlas; Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 9 del Apertura 2025, Liga BBVA MX
Segundo partido del tradicional Viernes Botanero, El Encanto abrirá sus puertas para que los Cañoneros reciban a los Rojinegros del Atlas dirigidos por Diego Cocca.
El Encanto se viste de gala para el ya tradicional Viernes Botanero de TV Azteca Deportes. Los Cañoneros de Mazatlán recibirán a los Rojinegros del Atlas en un partido vital para ambos equipos. Tanto el cuadro sinaloense como el club tapatío necesitan las tres unidades para soñar con la fase final del Torneo Apertura 2025.
Después de disfrutar el primer juego del Viernes Botanero que será Necaxa contra Puebla, el puerto nos espera para un partido en el que se jugarán más tres unidades. Tanto los pupilos de Robert Dante Siboldi como los de Diego Cocca saldrán con todo por el triunfo, por lo que nos espera un partidazo.
Alineación confirmada de Mazatlán
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Facundo Almada, Mauro Zaleta, Bryan Colula y Lucas Merolla
- Mediocampistas: Nicolás Benedetti, Edgar Bárcenas y José Esquivel
- Delanteros: Jordan Sierra, Omar Moreno y Fabio Gomes
Alineación confirmada de Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Gustavo Ferrareis, Adrián Mora, Gaddi Aguirre y José Lozano
- Mediocampistas: Roberto Suárez, Gustavo del Prete, Diego González y Aldo Rocha
- Delanteros: Víctor Ríos y Uros Durdevic
Cabe destacar que, Mazatlán es décimo cuarto de la clasificación general con seis unidades y el Atlas está un puesto abajo con los mismos puntos pero con peor diferencia de goles. En caso de triunfo, cualquiera de los dos clubes llegaría a nueve unidades y se podría meter hasta el onceavo lugar a espera de lo que hagan los otros equipos en sus respectivos compromisos.
No olvides que puedes disfrutar este partido EN VIVO por la señal de Azteca Siete, por la app de TV Azteca Deportes y por la página aztecadeportes.com. Además de ello, el compromiso entre Necaxa y La Franja ya lo puedes disfrutar por esta señal.