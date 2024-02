Alineaciones confirmadas Mazatlán vs Chivas | Jornada 7 del Clausura 2024

La Perla del Pacífico se viste de gala. Esta doble cartelera del Viernes Botanero, no te pierdas el Mazatlán vs Chivas, al terminar el Querétaro vs Necaxa, donde los Cañoneros buscarán seguir por el sendero del triunfo, luego de una victoria la fecha pasada.

Tras seis jornadas diputadas, el equipo que dirige Ismael Rescalvo suma cuatro unidades, gracias al triunfo ante el Atlas, un empate y cuatro derrotas; pero luego de vencer a los rojinegros esperan ante el Rebaño Sagrado otros tres puntos.

¿Cómo llegan las Chivas a la Jornada 7 del Clausura 2024?

Por su parte, el conjunto de Fernando Gago hila tres triunfos en la Liga BBVA MX frente a Toluca, Atlético San Luis y el FC Juárez; además de una victoria en la primera ronda de la Concacaf Liga de Campeones contra Forge FC, de Canadá.

Alineaciones confirmadas Mazatlán vs Chivas | Jornada 7 Clausura 2024

Mazatlán

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Luis Olivas, Jair Díaz, Facundo Almada



Medios: Eduard Bello, Andrés Montaño, Sergio Flores, Jefferson Intriago

Delanteros: Edgar Bárcenas, Luis Amarilla y Gustavo del Prete

Chivas

Portero: José Rangel

Defensas: Alan Mozo, Antonio Briseño, Jesús Orozco, Mateo Chávez



Medios: Víctor Guzmán, Pavel Pérez, Fernando Beltrán, Fernando González

Delanteros: Ricardo Marín y Roberto Alvarado