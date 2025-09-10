deportes
Mazatlán vs Pumas EN VIVO y GRATIS, Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo el partido entre Mazatlán y Pumas de la Jornada 8 del Apertura 2025 a través de TV Azteca Deportes este viernes 12 de septiembre

Eduardo Camarena
Liga MX
No te pierdas el regreso de la Liga BBVA MX con el espectacular partido entre Mazatlán y Pumas en la Jornada 8 del Apertura 2025, el cual podrás disfrutar completamente en vivo a través de aztecadeportes.com y Azteca 7 este viernes 12 de septiembre en punto de las 8:50 pm tiempo del centro de México.

Mazatlán FC
Pumas
