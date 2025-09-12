Mazatlán vs Pumas: Horario y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
El equipo de Mazatlán se mide ante Pumas en actividad de la fecha 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en acciones a celebrarse en el Estadio El Encanto.
El equipo de Mazatlán vuelve a la acción en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, para medirse ante el conjunto de Pumas que busca con su plantel y figuras dar un golpe en la Jornada 8 del certamen que se reanuda tras la fecha FIFA de septiembre.
Mazatlán abre las puerta del Estadio El Encanto para sumar puntos ante su gente, en compromiso que podrás ver EN VIVO HOY 12 de septiembre desde las 8:50 a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.
Los antecedentes entre Mazatlán y Pumas en Liga MX
2024 Clausura: Pumas 1–0 Mazatlán
2024 Apertura: Mazatlán 0–1 Pumas
2023 Clausura: Mazatlán 0–4 Pumas
2023 Apertura: Pumas 0–0 Mazatlán
2022 Clausura: Mazatlán 1–2 Pumas
2022 Apertura: Pumas 1–1 Mazatlán
2021 Clausura: Pumas 1–1 Mazatlán
2021 Apertura: Mazatlán 2–2 Pumas
2020 Clausura: Pumas 3–0 Mazatlán
2020 Apertura: Mazatlán 0–0 Pumas
El equipo de Mazatlán que marcha en el sitio 12, enfrenta a Pumas que es décimo en el Apertura 2025, para el cual lleva como figuras a Keylor Navas y Aaron Ramsey; y además el equipo universitario está buscando más figuras para llevar al equipo, considerando que trató de firmar a Anthony Martial y ahora se ha concentrado de acuerdo a reportes a Chimy Ávila.
Mazatlán como décimo segundo del torneo, tiene seis puntos luego de una victoria y tres empates, más tres derrotas dolorosas.
Buscan defender su casa midiéndose ante Pumas que tiene nueve puntos, consecuencia de dos victorias y tres empates y dos descalabros.
Ambas escuadras darán todo para lograr los tres puntos cuando el torneo está pasando por el meridiano y deben de apretar para aspirar a ir a la Liguilla.
La agenda de la Jornada 8 de la Liga MX
Viernes 12 de septiembre
- Necaxa vs Juárez – Estadio Victoria, 19:00 h
- Mazatlán vs Pumas – Estadio El Encanto, 21:00 h
Sábado 13 de septiembre
- Pachuca vs Cruz Azul – Estadio Hidalgo, 17:00 h
- Tigres vs León – Estadio Universitario (El Volcán), 19:00 h
- Atlas vs Santos – Estadio Jalisco, 19:00 h
- Toluca vs Puebla – Estadio Nemesio Diez, 21:00 h
- América vs Chivas – Estadio Ciudad de los Deportes, 21:15 h
Domingo 14 de septiembre
- Querétaro vs Monterrey – Estadio Corregidora, 17:00 h
- Atlético San Luis vs Tijuana – Estadio Alfonso Lastras, 19:00 h