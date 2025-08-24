Mazatlán vs Tigres: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX

Llegó la Jornada 6 para el equipo de Mazatán y Tigres, escuadras que se miden en el Estadio El Encanto, en donde la premisa es sacar las tres unidades para el equipo local para seguir en la pelea en la parte media de la tabla, en tanto que los felinos tienen que validar su enorme plantel y un descalabro más y ligado al de la Jornada 5 ante América sería una noticia negativa.

Este juego lo podrás ver EN VIVO desde las 6:50 de la tarde a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del mejor equipo.

Mazatlán sale a escena en sábado, y buscan ante su afición en Mazatlán dar un buen espectáculo y sacar esos puntos que lo impulsen del sitio 13 que a estas alturas parece una buena posición considerando el nivel y la competencia.

Tigres está en el sexto escalón, quieren ir a los primeros sitios y de ellos están persuadidos Ángel Correa, Diego Lainez, Oziel Herrera y compañía, tomando en cuenta que el plantel exige puntos y campeonatos.

Así llega Mazatlán a la Jornada 6 del torneo ante Tigres

El equipo que comanda Robert Dante Siboldi va mostrando una cara y estilo de este timonel quien tiene pasado con Tigres en el banquillo.

Siboldi y sus cañoneros tienen par de empates y una victoria más dos derrotas con lo que suman cinco discretos pero valioso puntos en el certamen Apertura 2025 de la Liga MX.

Tigres de UANL, entre los primeros 10 del torneo

Cuando todo está encaminado a la fecha 6 del torneo, Tigres, de Pizarro, tienen 9 unidades gracias a sus tres victorias y una derrota en el certamen, y además tienen pendientes el juego de fecha 1 ante Chivas.

La derrota y lo que cortó su invicto fue esa caída ante el América en la Jornada 5.

Esta es la alineación de Mazatlán ante Tigres

Alineación de Mazatlán

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensa: Jair Díaz

Defensa: Facundo Almada

Defensa: Bryan Colula

Defensa: Nicolas Benedetti

Medio: Edgar Bárcenas

Medio: Jordan Sierra

Medio: Omar Moreno

Delantero: Fabio Gomes

Alineación de Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensa: Joaquim Pereira

Defensa: Edgar López

Medio: Fernando Gorriarán

Medio: Jesús Garza

Medio: Diego Lainez

Medio: Javier Aquino

Medio: Rómulo Zanré

Medio: Bernando Parra

Delantero: Ángel Correa

Delantero: Oziel Herrera