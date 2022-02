Mazatlán vs Xolos EN VIVO | Horario y dónde ver la Jornada 5

La Jornada 5 del Grita México BBVA Clausura 2022 iniciará en las pantallas de Azteca Deportes. Mazatlán vs Xolos desde “El Kraken”, en un partido que promete ser emocionante pero que es de pronóstico reservado.

AQUÍ PODRÁS VER EL PARTIDO EN VIVO

Mazatlán y Xolos abrirán una nueva fecha del futbol mexicano. Los sinaloenses buscando su primer triunfo y los fronterizos buscan confirmar el triunfo que obtuvieron en la última fecha ante Pumas.

Estadísticas de Mazatlán y Xolos

Luego de tres jornadas disputadas, Mazatlán no ha podido sumar un solo punto. Tienen un partido penditente ante América, que disputarán la siguiente semana, pero en los otros encuentros suma tres derrotas. Han anotado cuatro goles y han recibido nueve.

Por su parte Xolos por fin pudo confirmar el momento que viven con una victoria. Luego de haber iniciado con una derrota ante Cruz Azul, empataron con León, cayeron ante Puebla y por fin, vencieron a Pumas, suman tres goles a favor y seis en contra, un balance un poco más equilibrado.

¿A qué hora ver Mazatlán vs Xolos?

El Mazatlán vs Xolos se estará jugando este viernes 11 de febrero del 2022 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Será el partido con el que se inaugure la Jornada 5 del Grita México BBVA Clausura 2022.

¿Dónde ver en vivo Mazatlán vs Xolos?

No tienes mucho qué pensarle. El Mazatlán vs Xolos lo podrás ver por las pantallas de Azteca Deportes . Es decir, por Azteca 7, la App y el sitio aztecadeportes.com desde las 18:45 horas, tiempo del centro de México. Será el primer partido de una doble cartelera, tomando en cuenta que también transmitiremos el Puebla vs Atlas, por el liderato del Clausura 2022 a partir de las 20:45 horas o más bien, cuando acabe el duelo en Sinaloa.

