¿Mbappé le va a Cruz Azul? La historia del Tiktok que ‘lo confirma’

La Liga BBVA MX podría tener a un fanático de clase mundial y es que en TikTok se ha hecho viral un video que estaría ‘confirmando’ que Kylian Mbappé, futbolista del PSG y compañero de Lionel Messi, apoya a Cruz Azul.

Distintos personajes del futbol mundial tienen fanatismo por clubes de otros países, ya sea porque en algún momento soñaron jugar en dicho lugar, hay un ‘amor’ que viene de familia, le llamó la atención algún buen partido que le dio la vuelta al mundo o cosas así. ¿Con Mbappé habrá pasado lo mismo?

TikTok ‘confirma’ que Mbappé le va a Cruz Azul

En esta plataforma de videos comenzó a circular un video, de la cuenta ‘oficial’ de Mbappé, donde el francés hizo público sus equipos favoritos de distintos países, destacando dos hechos muy peculiares.

El primero de ellos es que pese a que pone España en este TikTok, Mbappé pone un emoji y no dice si apoya al Real Madrid o no, algo que para muchos fanáticos es obvio pero él no quiso entrar en detalles.

El segundo es que en la caja de comentarios un fan le pregunta que quñé pasa con México, si hay algún club que apoya y el francés habría contestado: “Cruz Azul”.

La verdad de este TikTok de Mbappé y Cruz Azul

Pese a que generó un gran impacto este video, la realidad es que esta cuenta, pese a estar verificada en TikTok, no pertenece al jugador del PSG, pues él sói está activo en Instagram, que es su red social principal, pero no tiene perfil en dicha plataforma.

Lo que se descubrió es que este perfil es una cuenta ‘de entretenimiento’ donde incluso en su descipción dice que ‘no tiene canal oficial’, pero lo curioso es justo eso, que está verificada.

Finalmente se dio a conocer que Mbappé no apoya realmente a Cruz Azul, sino que es un fanático del francés que logró tener una cuenta con más de 1 millón de seguidores, pero quizá en un futuro, si conoce al club, puede ser que empatice con ellos.