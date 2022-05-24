Messi y Neymar influyeron en Mbappé para rechazar al Real Madrid

El reciente rechazo de Kylian Mbappé al Real Madrid sigue generando gran eco a nivel mundial, pues el francés sigue sacando datos que sorprenden a los aficionados; ahora reveló que habló con Messi y Neymar previo a tomar su decisión y luego de ello optó por renovar con el PSG.

La afición del Real Madrid quedó muy molesta con esta ‘traición’ de Mbappé, pues consideran que sólo vio por sus intereses económicos y no en lo deportivo, por lo que no quieren volver a verlo en el Santiago Bernabéu.

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¿Mbappé rechazó al Real Madrid por Messi y Neymar?

Hablando en entrevista con medios franceses, Mbappé reveló que tuvo una charla profunda con Messi y Neymar previo al anuncio de su decisión, donde le dieron su punto de vista sobre el Real Madrid pero al final le aconsejaron que fuera donde estuviera más cómodo.

“Tras el comienzo complicado de temporada, hemos ido a más junto a Leo Messi y Neymar y es así como queremos afrontar los próximos objetivos. Antes de tomar la decisión hablé con Messi y Neymar y me dijeron que era una elección personal y pasara lo que pasara lo respetarían”, confesó.

|EFE

Mbappé consideró que jugar al lado de Messi y Neymar le traerá grandes beneficios, pues ha aprendido mucho de ellos, sin embargo no niega que desde niño soñó con vestir la camiseta del Real Madrid, por lo que fue algo complicado para él.

“Siempre he soñado con vestir la camiseta del Madrid, la llegué a vestir con 14 años. Les agradezco, comprendo su decepción. Espero que comprendan la decisión de seguir en mi país”, dijo el ‘7’ del PSG.

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Con su renovación hasta el año 2025, se prevé poco factible que Kylian Mbappé llegue a las filas del Real Madrid, pues Florentino Pérez y compañía ya habrían dado vuelta a la página y estarían pensando en otros jugadores.

