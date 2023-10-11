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Mbappé puede romper marca de Michel Platini con la selección francesa

El astro del PSG, Kylian Mbappé, podría rebasar este próximo viernes a Michel Platini cuando la selección francesa enfrente a su similar de los Países Bajos

Kylian Mbappé juega con la Selección de Francia
Kylian Mbappé abandonó concentración en Francia a horas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

El astro del Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappé podría rebasar este próximo viernes a Michel Platini cuando la selección francesa enfrente a su similar de los Países Bajos en eliminatoria rumbo a la Eurocopa 2024 que se celebrará e Alemania.

Mbappé cuenta con 40 goles en 71 encuentros disputados con la selección gala lo que le coloca como el quinto mejor goleador histórico de los franceses, y con solo 24 años.

Por delante, están sus compañeros aún en activo Olivier Giroud (54) y Antoine Griezmann (44) y los retirados Thierry Henry (51) y Michel Platini (41).

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Pero un solo gol en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam permitiría a Mbappé igualarse con Platini, con el que además empataría en promedio goleador con "Les Bleus".

El triple vencedor del Balón de Oro, quien vistió 71 veces la camiseta francesa, tiene 0,57 tantos por partido con la selección, y el atacante parisino 0,56, actualmente los mejores promedios entre los máximos goleadores históricos de Francia.

Mbappé vive una sequía de goles en la Ligue 1

Aunque en este momento Mbappé vive una sequía de goles ya que en la Ligue 1 tiene cuatro partidos seguidos sin marcar. En blanco se fue ante Marsella, Clermont, Newcastle y Rennes.

"Es raro que no haya marcado, pero me parece anecdótico", contemporizaba el fin de semana el técnico parisino, Luis Enrique, cuando le preguntaron sobre las razones del sorprendente desacierto de Mbappé.

Antes de la concentración de la selección francesa, que pueden certificar su clasificación a la Eurocopa de 2024 si ganan en Ámsterdam, el seleccionador, Didier Deschamps, fue más atrevido que Luis Enrique en su análisis sobre el mal momento de su estrella.

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"No está en su mejor forma, a la imagen de los resultados de su equipo (...) Todos los jugadores tienen momentos de menos rendimiento. Puede que se deba a que su preparación no ha sido la habitual", apuntó Deschamps.

El técnico de la selección gala aludía a las tres semanas que Mbappé estuvo apartado de los entrenamientos del PSG, a finales de julio y parte de agosto, por negarse a renovar su contrato que acaba en 2024 (algo que oficialmente aún no ha hecho).

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