Mbappé reitera su profunda admiración hacia Cristiano Ronaldo, pero lanza delicada advertencia

El delantero francés Kylian Mbappé dio este jueves uno de los mensajes más profundos hacia Cristiano Ronaldo, considerando que lo enfrentará el viernes en instancia de Cuartos de Final de la Eurocopa 2024 y mientras reconocía su grandeza, le lanzó un dardo.

Mbappé tiene clara la figura que es CR7 y lo que le ha representado, pero en el choque acotó que se quedará en el camino el portugués, que podría estar jugando por última ocasión un torneo de selecciones con Portugal en donde es por mucho, el más grande de su historia.

Mbappé, quien siempre se ha pronunciado como un fanático de Cristiano y de su época como merengue, subrayó que “no habrá nadie” como el luso y que él ahora como jugador del Real Madrid , va buscando escribir su historia.

Las palabras de Mbappé hacia Cristiano Ronaldo

Sobre la admiración hacia Cristiano: “Todo el mundo sabe la admiración que siempre he tenido por Cristiano. Tuve la oportunidad de conocerle y hablar con él muchas veces. Estamos en contacto y siempre trata de darme buenos consejos. Es un honor. Pase lo que pase, seguirá siendo una leyenda del fútbol. Pero espero que pasemos mañana nosotros”.

Es una inspiración, pero no le envidia ni busca parecerse: “Nunca he envidiado nada. Solo quiero admirar la grandeza de Cristiano. No habrá ninguno así. Ha dejado huella en la historia del fútbol. Ha marcado a generaciones, ha marcado infinidad de goles y ha logrado un gran número de títulos. Siento un gran respeto hacia él, pero mañana espero que no esté tan feliz porque hayamos pasado a semifinales nosotros”.

Sobre el ciclo que iniciará como merengue: “Cristiano es único y solo hay uno. Yo construiré mi propio camino. He tenido la suerte de empezar a vivir el sueño de jugar en el Real Madrid. Pero no voy allí a seguir la historia de Cristiano”.

No duda en que Francia vencerá a un Portugal que también es fuerte

“Ahora tenemos a un gran equipo enfrente, que es Portugal. Vamos a jugar con la ambición necesaria. No soy un jugador que busque excusas. Mañana hay que estar al 100 por ciento y ser veloz. Es un torneo reñido y es muy difícil. Solo hay grandes equipos. En los entrenamientos hemos mejorado a niveles de intensidad y finalización. Estamos listos para mañana”, concluyó.