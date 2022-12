“Mbappé no se va a imponer en mi camino para ganar el Mundial": Walker

A pocos días del encuentro de Cuartos de Final entre la Selección de Inglaterra frente a Francia, el defensa del cuadro de ‘Los Tres Leones’, Kyle Walker, asegura que a pesar del buen nivel de Kylian Mbappé, quien registra cinco goles en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el delantero de 23 años de edad no va a ser un impedimento para que el ‘Equipo de la Rosa’ levante el trofeo el 18 de diciembre.

“Le respetamos mucho, sabemos que está en muy buena forma, pero no le voy a poner una alfombra roja e invitarlo a que marque. Estoy aquí para representar a mi país en un Mundial y llegamos a un partido que será a vida o muerte. Mbappé no se va a imponer en mi camino para ganar el Mundial para mi país”, dijo el jugador del Manchester City en conferencia de prensa.

El defensa de 32 años reconoce que Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo y que uno de los retos en un Mundial es jugar contra los mejores.

“No me subestimo. He jugado contra él y contra otros grandes jugadores. En ese sentido no cambia nada, es un partido más, tengo que tener cuidado y darle el respeto que se merece. Pero no más, porque somos Inglaterra y también podemos hacerles daño”, agregó.

Sobre la plantilla de la Selección de Francia, Kyle Walker añade que el cuadro de Didier Deschamps cuenta con otras armas para hacer daño, no únicamente con Mbappé.

“Hay otros jugadores muy importantes, que también han ganado títulos, incluso el Mundial. No nos olvidemos de Giroud, que ha marcado muchísimos goles con Francia y también en Inglaterra, de Dembelé, que para mí es igual de bueno (que Mbappé) en la otra banda o de Griezmann. Todos los jugadores pueden hacerte daño”, destacó.