Medios franceses aseguran que Mbappé va a firmar con el Real Madrid

La novela de Kylian Mbappé y su posible llegada al Real Madrid sigue abierta. Luego de varios rumores, diarios en Francia aseguran que el delantero va a salir del Paris Saint-Germain para firmar con el conjunto presidido por Florentino Pérez.

El contrato del jugador de 25 años de edad con el PSG finaliza en el mes de junio, no obstante, al no renovar con la escuadra de la Ligue 1, Kylian Mbappé es libre de negociar con cualquier equipo para definir su futuro.

De acuerdo con un reporte del Diario Le Parisen, el futbolista ya habría tomado un decisión de cara a la Temporada 2024/25 en las Ligas de Europa, poniendo al Real Madrid como prioridad para continuar su carrera.

“La mayor estrella del fútbol francés se unirá al club más grande del mundo la próxima temporada. Mientras tanto, en Madrid reina el optimismo mientras entre bastidores se negocia el mayor contrato del vestuario para el capitán de Les Bleus”, se lee en la publicación del medio parisino.

Resumen: Calvos FC 6-5 Ziza FC | La People’s League

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Presidente del Barcelona confirma que Rafa Máquez puede ser el nuevo DT

Mbappé no descarta salir del PSG

En la Temporada 2023/24, Kylian Mbappé tiene un registro de 20 goles en 19 partidos jugados. En su estancia con el Paris Saint-Germain, el atacante cuenta con 241 anotaciones a lo largo de 288 encuentros.

“El futbol es algo complejo y rápidamente olvidas tanto las experiencias positivas como las negativas. Tienes que estar siempre adaptándote y reinventándote”, dijo Mbappé recientemente en una entrevista, por lo que no se descarta su salida del PSG.

“Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del futbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era. Es parte del ciclo de este deporte y en algún momento a mí también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino”, agregó.

Resumen: Puebla 3-2 Mazatlán | Jornada 5, Clausura 2024

Te puede interesar: OFICIAL: Exjugador de Pumas es nuevo compañero de Messi en Miami