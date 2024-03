Kylian Mbappé no tolera ser sustituido y la relación con PSG se quiebra

Hace tiempo que la relación entre Kylian Mbappé y el PSG no va bien, sin embargo, el viernes pudo haber sido el punto de ruptura definitivo entre uno de los mejores futbolistas del mundo y el cuadro de la capital francesa. Al medio tiempo del encuentro frente al Mónaco, correspondiente a la Jornada 24 de la Ligue 1, Luis Enrique decidió sustituir a su estrella en un duelo que todavía no tenía goles y que terminó de esa forma.

Lo más llamativo del asunto fue que en lugar de ir al banquillo y ver el resto del compromiso con sus compañeros, el estelar delantero francés optó por cambiarse la indumentaria y subir al palco para acompañar a su madre. Los inicios de la carrera del campeón del mundo se dieron en el Estadio Luis II, por lo que Mbappé aprovechó para saludar a varios sectores de la afición que todavía lo recuerda con cariño, lógicamente la movida generó ruido y se robó la atención de las cámaras.

Ante la sensible situación, se reporta desde Francia que Luis Enrique y Mbappé sostuvieron una reunión el sábado en donde el estratega español le habría explicado al jugador los motivos detrás de la sustitución. Kylian también salió de cambió al minuto 65 de la visita del Rennes al Parque de los Príncipes la semana pasada. De acuerdo a los informes, el técnico estaría interesado en que el equipo aprenda a jugar sin su estrella de cara a la próxima temporada.

Esto no quiere decir que no cuente con él para los compromisos de Champions League, los parisinos reciben el martes 5 de marzo a la Real Sociedad en la vuelta de los octavos de final, habiendo sacado ventaja de dos goles en territorio español. Es llamativo, no obstante, que las repentinas substituciones se han dado desde que Mbappé comunicara al club que no seguirá con ellos la próximo temporada; es prácticamente un hecho que llegará a las filas del Real Madrid.

Luis Enrique ya había advertido a Mbappé

Durante una rueda de prensa posterior al empate a un gol frente al Rennes en la Jornada 23 de la Ligue 1, Luis Enrique fue muy claro con el trato que recibiría Kylian Mbappé.

“Es muy fácil de contestar. Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. Cuando yo considere oportuno, jugará, y cuando no, no jugará, como hacen todos los entrenadores con sus jugadores”.

