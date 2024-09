Kylian Mbappé rompe el silencio sobre los egos en el Real Madrid ¿Problemas en el vestidor?

Después de anotar su primer gol con la camiseta del Real Madrid, Kylian Mbappé, habló de la relación con Vinicius Jr luego de un rumor en el que se aseguraba que el vestidor podría entrar en una “guerra de egos” por ver quién sería el cobrador oficial de los penales del conjunto “Merengue”.

“Somos muy tranquilos, yo no soy de España así que no escucho mucho lo que pasa, pero mucha gente me dice que hablan de mí y de Vini, no pasa nada, es normal porque somos dos jugadores famosos, de los mejores del mundo, es normal que la gente hable, pero ahora estamos en la etapa en donde nos conocemos mejor, intento saber cuáles son sus movimientos, cómo juega bien, conozco al jugador, pero no conozco todos sus movimientos, lo que le gusta o no, es normal, nosotros tenemos que estar tranquilos y los más importante es el Real Madrid”, señaló el atacante francés.

¿Quién será el encargado de cobrar los penales en el Madrid?

Luego de cuatro fechas el Real Madrid ha recibido dos penales a favor en la liga, el primero en la jornada 3 frente al Mallorca, cuando Vinicius empató el partido para los de Ancelotti y cuando ya se le criticaba a Mbappé por su falta de gol, sin embargo, frente al Betis anotó desde los 11 pasos para completar el doblete y dar un mensaje claro a la afición.

“El mister dice que compartimos los dos, él tira uno y yo tiro otro, pero pasa mas por las sensaciones, él puede tirar dos o tres seguidos y yo también, pienso que no quiero forzar las cosas, no quiero venir y agarrar el balón, no es mi mentalidad, mi mentalidad es adaptarme bien al equipo y ayudar al Real Madrid a ganar”, añadió Mbappé.

Te puede interesar: ¿Vinicius Jr y Mbappé, entrarán próximamente en conflicto?

Jude Bellingham regresa a la cancha con el Real Madrid

Su primera ovación en el Bernabéu

Luego de marcar los goles de la victoria (2-0) ante el Betis, Mbappé fue ovacionado por toda la afición en el Santiago Bernabéu al minuto 84 cuando salió de cambio por Luka Modric, quitándose presión de los partidos que arrastraba con algunas críticas por no anotar.

“Soy muy feliz, desde que llegué la gente me ha dado mucho cariño, también cuando no marcaba, tres partidos, para muchas personas es poco pero para mí es muchísimo y siempre la personalidad del club, los jugadores, los aficionados estuvieron siempre conmigo y el equipo me da la confianza de marcar goles para este club y este escudo”, sentenció Mbappé.

Te puede interesar: Asaltan futbolista y le quitan reloj de 2 millones de pesos