Resultado Sprint GP de Miami 2026: Doblete de McLaren y resultado agridulce para Checo Pérez

¡La marea naranja ha regresado! y lo demostró en el asfalto del Hard Rock Stadium. Una demostración de superioridad técnica y estratégica, McLaren ha firmado un doblete espectacular en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami 2026, con Lando Norris subiendo a lo más alto del podio seguido de cerca por su compañero Oscar Piastri.

Desde el apagado de los semáforos, Norris hizo valer su pole position obtenida ayer. Aunque el debutante de Mercedes, Kimi Antonelli, intentó presionarlo en los primeros metros, el británico impuso un ritmo demoledor que le permitió gestionar la energía de su monoplaza con una frialdad envidiable. Detrás de él, Piastri ejecutó una carrera inteligente, manteniendo a raya a un Charles Leclerc que, pese a los esfuerzos de su Ferrari, tuvo que conformarse con la tercera posición tras una intensa batalla por el último escalón del podio.

La montaña rusa de Checo Pérez y Cadillac

La nota agridulce para la afición mexicana la protagonizó Sergio "Checo" Pérez. El jalisciense, que vive su temporada de regreso a la máxima categoría con el debutante equipo Cadillac, tuvo una arrancada de gran impacto. Aprovechando el caos inicial en la zona media, Checo logró escalar varias posiciones en las primeras vueltas, encendiendo la ilusión de sumar puntos en la jornada sabatina.

Sin embargo, la realidad técnica del joven proyecto de General Motors salió a relucir conforme avanzó la competencia. El Cadillac MAC-26 comenzó a sufrir con la degradación de neumáticos y la gestión de la unidad de potencia, lo que impidió a Sergio Pérez mantener el ritmo frente a los equipos ya establecidos. El tapatío cruzó la meta en el puesto 17, justo por delante de Lance Stroll y por detrás de Fernando Alonso que lo rebasó en la parte final del circuito . Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, cerró la clasificación en el lugar 20, evidenciando que el equipo estadounidense aún tiene mucho trabajo por delante en este complejo reglamento de 2026.

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¿Cuándo se disputa la Clasificación y la carrera del GP de Miami?

Con los primeros puntos del fin de semana repartidos, la actividad no descansa en Miami. Los ingenieros trabajan a contrarreloj para ajustar los monoplazas antes de la sesión de clasificación que se llevará a cabo esta tarde a las 14:00 horas tiempo del centro de México, la cual definirá la parrilla de salida para la carrera estelar de este domingo 3 de mayo a la misma hora.

