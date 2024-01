Ante rumores sobre Red Bull, McLaren busca blindar a Lando Norris lo antes posible

McLaren lo tiene muy claro. Mientras otras escuderías de la Fórmula 1 ponen a prueba a sus pilotos para que demuestren que pueden ganarse su permanencia, el equipo británico no tiene ninguna intención de cambiar su alineación en los próximos años.

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre un posible interés de Red Bull, en fichar a Lando Norris para el 2025, año en el que el mexicano Checo Pérez ya no tendría contrato con el equipo.

Ante este murmullo, McLaren prefiere no averiguar si es real o no, y blindar a su piloto estrella con un contrato multianual. “No hay ningún piloto por el que estaríamos interesados en cambiarlo”, fue tajante el jefe del equipo, Zac Brown.

En McLaren están muy satisfechos con los resultados tanto de Lando Norris como de Oscar Piastri. Este último tiene contrato hasta 2026, por lo que en este momento la prioridad es alargar el acuerdo con Norris para darle estabilidad al proyecto a largo plazo.

“Creo que tenemos la mejor alineación de pilotos de la Fórmula 1”, añadió Brown, quien además recalcó que no está interesado en ningún otro piloto que no sea Norris o Piastri. “No hay nadie que pueda venir a llamar a nuestra puerta y que nos haga rascarnos la cabeza y preguntarnos si nos gustaría que estuvieran en nuestro monoplaza”.

Checo Pérez y su posible renovación con Red Bull

La realidad es que desde que llegó Checo Pérez a Red Bull, han surgido rumores semana a semana sobre una posible salida del mexicano. Sin embargo, no hay ningún argumento oficial y sólido que nos indique que en Milton Keynes pretenden cambiar de alineación, sobre todo después de que el tapatío finalizara segundo en el campeonato de pilotos.

Por otra parte, Pérez estaría respaldado por Ford para continuar en Red Bull más allá del 2026. Recordemos que Ford será el proveedor de la unidad de potencia del equipo a partir de ese año.