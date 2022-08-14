El ‘Me Gusta’ de Neymar que podría romper el vestidor del PSG

Parecía que la calma comenzaba a llegar al PSG, tras dos grandes actuaciones en las primeras jornadas de la temporada 2022-2023 de la Ligue 1, pero después de la victoria ante el Montpellier Neymar desató la polémica en redes sociales por un 'Me Gusta' que podría traer problemas dentro del vestidor.

Durante el encuentro, el brasileño se encaminó a tirar el penal que posteriormente se convirtió en su primer gol de la noche. Sin embargo, Kylian Mbappé se acercó a pedirle el balón para cobrar el tiro desde los 11 pasos y Neymar se negó a dárselo al francés, por lo que el brasileño tiró el penal y terminó convirtiéndolo.

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El usuario @Neymargiabr, que se denomina como un fanático de Neymar, pubicó un tuit en el que criticaba la decisión del conjunto parisino de que el crack francés será el cobrador oficial de penales.

"Ahora es oficial, Mbappé es quien tira los penaltis en el PSG. Claramente esto es cosa de contrato porque ningún club del mundo que tenga a Neymar, lo dejaría de segundo cobrador, ¡ninguno! Parece que por el contrato, ¡Mbappé es dueño del PSG!", publicó junto a un par de emojis de enojo.

Agora é oficial, Mbappe é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador, nenhum!!

Parece que por causa do contrato, Mbappe é o dono do PSG!! 🤬🤬 pic.twitter.com/05kK1AbPG2 — Neymargiabr🇧🇷🔛 (@Neymargiabr) August 13, 2022

El mensaje tuvo muchas reacciones en redes sociales, a tal grado que el perfil oficial del crack brasileño le dio 'Me Gusta'.

El reconocimiento de Lionel Messi hacia Neymar

Incluso, en otro tuit, @Neymargiabr publicó que el mismo Messi ha reconocido que Neymar es el mejor cobrador de penales.

"Incluso Messi reconoce a Neymar como el mejor lanzador de penaltis y Mbappé tiene ese gran ego. Solo porque el gol estaba en su contra, estaba triste, y solo porque no tenía pase, tuvo una rabieta. Nota: Mi opinión".

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A pesar de todo esto, el PSG ha arrancado la temporada como una auténtica aplanadora. El cuadro parisino goleó 5-2 al Montpellier con un autogol de Sacko, un doblete de Neymar, uno de Kylian Mbappé y el debut goleador de Renato Sanches. Por parte de los visitantes descontaron Wahbi Khazri y Enzo Tchato Mbiayi.