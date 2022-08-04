El nuevo y polémico reglamento del PSG: ¿Aceptará Neymar?

El día de su presentación como nuevo director técnico del PSG, Christophe Galtier fue muy claro: "Hay que disciplinarse dentro y fuera del campo". Esta postura va de la mano con las intenciones que dejó ver el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, tras declarar en junio que "se acabó el brillo". Y ahora, se dio a conocer el que sería el nuevo y polémico reglamento que tendrán que cumplir Neymar y compañía.

En el conjunto parisino siguen en la búsqueda de la fórmula para que la gran cantidad de millones invertidos en los últimos años por fin den el tan ansiado título de la Champions League. Por esta razón, el club tiene planeado imponer una fuerte disciplina a su plantilla.

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De acuerdo al diario francés L'Equipe, Luis Campos, el nuevo director deportivo, tiene toda la confianza del dueño del equipo y desde el primer día que se reunió con los jugadores habría dejado claro que todos están obligados a cumplir el reglamento.

"Si hay algunos que no están de acuerdo, son libres de irse", declaró el portugés.

Las nuevas reglas del PSG

Las nuevas normas en el PSG irían desde las más triviales, como que toda la plantilla tendría que desayunar y almorzar al mismo tiempo sin llamada telefónicas, con el objetivo de fortalecer las relaciones de grupo, pero los celulares no estarían prohibidos en las concentraciones.

Sin embargo, la medida más polémica y que probablemente no les parecería a varios jugadores -en especial a Neymar- tendría que ver con las salidas nocturnas ya que estarían prohibidas. Luis Campos habría estado recavando información sobre los lugares que frecuentan los futbolistas durante la noche y esta medida cuenta con elvisto bueno del técnico Galtier.

"Si hay jugadores que se salen del encuadre, serán despedidos. Ningún jugador estará por encima del grupo", declaró el estratega francés.

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Hasta el momento, ningún jugador del PSG se ha pronunciado en contra de este reglamento, pero cabe recordar que en el 2019, Leonardo, el exdirector deportivo, trató de imponer un reglamento con el mismo tono, pero no sirvió para obtener los resultados deseados.