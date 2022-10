“Me hubiera gustado estar más arriba en el podio": Checo Pérez

Después de un fin de semana lleno de emoción y altas expectativas, Checo Pérez volvió a ser el gran protagonista del GP de México a pesar de que no llegó la tan ansiada victoria. Su coequipero, Max verstappen se quedó con la primera posición, mientras que el mexicano fue tercero y expresó cómo fue el desarrollo de la carrera.

“Fue difícil, tuve que empujar muy fuerte, tuvimos una parada muy mala y aquí rebasar es muy difícil.Muy difícil de seguir cuando estaba detras de él y tuve que mantener ese tercer lugar.

¡Fuera Máscaras! Una nueva generación llega a la Fórmula Uno

Te puede interesar: Max Verstappen vuelve a conquistar México y Checo iguala su mejor marca

El tapatío se adueñó de la tercera posición desde el arranque, pero después de una parada complicada en los pits, tuvo que superar a los Ferrari para recuperar su tercera plaza.

“Teníamos una buena estrategia. Creo que los Mercedes sufrieron mucho con el neumático duro y desafortunadamente tuve una muy mala parada que me puso detrás de los Ferrari y perdí alrededor de 10 segundos con el tráfico. La mala parada y el tráfico me perjudicó bastante y no pude llegarle a Hamilton, no tuve ninguna oportunidad, pero con todos los problemas que tuvimos el fin de semana, creo que era lo mejor que podía hacer”.

Checo Pérez agradece el apoyo a la afición

Como cada año, la afición del Gran Premio de México se hizo sentir y Checo Pérez envió un mensaje de agradecimiento.

Te puede interesar: ‘Checo’ Pérez y el GP de la CDMX 2022 imponen récord de asistencia

“Ha sido increíble. La verdad muchísimas gracias por tanto apoyo que me han dado. Son increíbles y sin duda, la mejor afición. Gracias. Es padre darle una alegría (a la afición), pero me hubiera gustado estar más arriba en el podio, pero lo importante es que en el campeonato estamos segundos ahora y ahora a pensar en Brasil. Han sido dos semanas muy intensas y a recuperarnos”.