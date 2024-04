‘Me quedan 3 o 4 años de carrera’.- ‘Canelo’ Álvarez

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, medita el tiempo que le queda aún en los encordados, luego de dedicarle 19 años a este deporte y el máximo nivel de compromiso, dedicación y trabajo

Canelo, de 33 años, se enfrentará el 4 de mayo ante Jaime Munguía, en un reto en el que el tapatío expondrá sus 4 títulos de campeón del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

Jaime Munguía busca las coronas de Canelo, y darle continuidad a su marca como boxeador invicto que marcha actualmente en 43 victorias con 34 nocauts.

VIDEO | Canelo Álvarez fija el tiempo que le queda de carrera

Canelo ve el retiro a un mediano plazo

En visita a su campamento, Canelo subrayó que su trayectoria como profesional, estaría en sus últimos años, planteando que serán 3 o 4 los que le resten.

“Yo me siento muy bien, me siento en mi mejor momento. Pienso que sí, 3 o 4 años más estaré aquí (en el boxeo profesional), tal vez menos antes, no lo sabemos”, acotó Saúl sobre lo que le resta de trayectoria.

“Todo está en cómo me sienta, cómo diga “ya”. Me quiero dedicar a mis negocios. Pero sigo amando lo que hago. Voy pelea tras pelea y amando lo que hago Si ves, trabajo en el gimnasio y amo lo que hago. Mientras siga así, estaré en el boxeo. Todavía hay por delante”, indicó Canelo.

Esther Lin & Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions



Canelo Munguia Press Conference

Canelo le ha dedicado la vida al boxeo

De acuerdo a los datos, Canelo debutó un 29 de octubre del 2005, por lo que de 14 o 15 comenzó a dar pasos al profesionalismo, pero desde los 11 o 12, comenzó a forjarse como amateur.

Actualmente tiene 33 años y 64 peleas como profesional, por lo que se considera que prácticamente le ha dedicado la vida al boxeo, pues comenzó muy pequeño y debutó siendo aún adolescente.

Jaime Munguía

Box Azteca transmitirá Canelo vs Munguía

