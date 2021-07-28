Medallero y resultados, Juegos Olímpicos 27 y 28 de julio

La actividad de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 continúa. Estos son los resultados más importantes del 27 y 28 de julio en la justa veraniega.

El ciclismo de montaña femenil tuvo podio completo para la delegación de Suiza. El oro olímpico fue para Jolanda Neff, la plata para Sina Frei, y el bronce Linda Indergand.

Te podría interesar: Repetición Partido México vs Sudáfrica EN VIVO | Olímpicos

La gimnasia, una de las disciplinas favoritas está por llegar a su fin. El Comité Olímpico de Rusia se coronó campeón de la gimnasia artística por equipos en la rama femenil y varonil, superando a Estados Unidos que para muchos partía como el preferido para apoderarse del medallero.

Mientras que en el all around masculino, el japonés, Daiki Hashimoto, se colgó la presea dorada, seguido por el china Xiao Ruoteng y Nikita Nagorni del ROC.

Se entregaron las primeras preseas de surf como deporte oficial del programa olímpico.

Te podría interesar: Memo Ochoa levanta la voz tras el triunfo ante Sudáfrica

En la categoría femenina; la estadounidense, Carissa Moore la sudafricana Bianca Buitendag y la japonesa Amuro Tsuziki.

En la rama varonil; el brasileño Italo Ferreira, el japonés Kanoa Igarashi Y el australiano Owen Wright.

En la actividad acuática de Tokyo 2020, Yui Ohashi se coronó como la reina del agua en esta edición de los Juegos Olímpicos. Consiguió el oro en los 400m combinados femenil y en los 200m combinados.

La prueba de los 1500m libres femenino ya coronó a sus primeras campeonas, como era de esperarse, Katie Ledecky consiguió la presea dorada con un tiempo de 15:37.34, sacando una amplia ventaja de las demás nadadoras.

|GETTY

Top 5 del medallero

Hasta el momento estos son los cinco países con más medallas al día 6 de actividades en Tokyo 2020.

Japón con 22 en total; 13 oros, 4 platas y 5 bronces

China con 27 en total; 12 oros, 6 platas 9 bronces

Estados Unidos 31 en total; 11 oros, 11 platas y 9 bronces

Comité Olímpico de Rusia 23 en total; 7 oros, 10 platas y 6 bronces

Australia en total con 16; 6 oros, 1 plata, 9 bronces.

Mexicanos con medalla

Hasta el momento la delegación mexicana solo cuenta con dos medallas en Tokyo 2020, ambas preseas son de bronce.

La primera fue para Alejandra Valencia y Luis Álvarez en tiro con arco mixto y la más reciente fue para la dupla mexicana de clavados, Alejandra Orozco y Gabriela Agundez.

En juegos Olímpicos, México tiene un total de 71 medallas.

A pesar de que otros representantes mexicanos han estado cerca de conseguir un lugar en el podio, reconocemos el talento de nuestros atletas.

Selección nacional de softbol femenil

Yahel Castillo y Juan Celaya, sincronizados, trampolín 3m.

Dolores Hernández y Carolina Mendoza, sincronizados, trampolín 3m.

Diego Balleza y Kevin Berlín, sincronizados, plataforma 10m.