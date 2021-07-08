Medallistas mexicanos de pentatlón moderno en Tokio 2020

Desde los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 las cinco ramas de esta disciplina se han llevado a cabo en un solo día, así que, por si no lo sabías en la prueba que realizan los competidores de pentatlón moderno deben de cabalgar, luchar con una espada, disparar, nadar y correr. Originalmente, dichas actividades estaban divididas en cuatro o cinco días.

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Los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912 fueron testigos de la celebración de esta disciplina por primera vez en la historia. El pentatlón moderno es un deporte que se encuentra en constante expansión en todo el mundo.

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La Unión Internacional de Pentatlón Moderno, UIPM, fue fundada en 1948, actualmente cuenta con más de ciento veinte países miembros en donde la participación de México cada vez más está siendo reconocida. En la edición pasada de los Juegos Olímpicos realizados en Río de Janeiro en el 2016, el mexicano Ismael Hernández gano medalla de bronce en este deporte olímpico.

Este hecho sirvió para posicionar a las nuevas generaciones en un medallero olímpico. En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 próximos a inaugurarse en el Estadio Olímpico, México tendrá a cuatro representantes en pentatlón moderno, delegación conformada por Duilio Carrillo, Mariana Arceo, Carmen Mayan Oliver y Álvaro Sandoval.

De los cinco deportistas que conquistaron el podio olímpico en Brasil, ninguno asistirá a Tokio y será la primera ocasión desde Beijing 2008 que México no tenga a uno de sus medallistas de una edición anterior.

En pentatlón moderno los deportistas suman puntos en las tres primeras competiciones, los cuales deciden su posición de partida para la competición final Laser Run, compuesta por las disciplinas de tiro y carrera a pie. El primer atleta en cruzar la línea de llegada gana la medalla de oro.

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Para obtener una de las tres preseas deseadas en el medallero olímpico los deportistas deben de pasar por:

Ronda de clasificación de esgrima

Combates de un minuto usando la espada, el objetivo es tener el mayor número de puntos.

Natación

Estilo libre, 200 metros. Premiados con puntos basados en sus tiempos de llegada.

Ronda de bonificación de esgrima

Se basa en el resultado de la ronda de clasificación de esgrima, aquí los combates duran 30 segundos. Cada victoria añade un punto a su puntuación en la ronda clasificatoria.

Salto ecuestre

Montar un caballo desconocido sobre un circuito de salto sin incurrir en penalizaciones y dentro del tiempo asignado. Esta se podría decir que es la característica de este deporte.

Laser Run

La salida es de acuerdo a su puntuación en las primeras tres disciplinas, un punto equivale a una ventaja de segundo. Aquí se deben completar cuatro circuitos de tiro a cinco blancos desde una distancia de 10 metros en menos de 50 segundos utilizando una pistola láser mientras corren 800 metros.

La Unión Internacional de Pentatlón Moderno dio a conocer a los 72 participantes de este deporte para los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020.



🇲🇽 Estarán presentes cuatro mexicanos: Dos hombres y dos mujeres. 🙌🏻 https://t.co/f464CXrKq5 — CONADE (@CONADE) June 30, 2021

Estas son las categorías en las que la delegación mexicana de pentatlón moderno competirá:

Individual femenil, Mariana Arceo Gutiérrez.

Individual femenil, Carmen Mayan Oliver Lara.

Individual varonil, Álvaro Sandoval Aguilar.

Individual varonil, Duilio Carrillo González.

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